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Huawei представила пауэрбанк Huawei 100W 20000 Power Bank ёмкостью 20 000 мА·ч со встроенным кабелем USB-C. Устройство поддерживает двустороннюю зарядку: и отдавать энергию гаджетам, и заряжаться само оно может с мощностью до 100 Вт. Среди дополнительных функций компания называет офлайн-поиск пауэрбанка и умные напоминания для поездок. Предзаказ открылся 15 октября.

Кабель в оплётке цвета корпуса выходит петлёй из верхнего торца, на его конце расположен разъём USB-C. Рядом на торце находятся порт USB-C, кнопка и ряд индикаторов. Пауэрбанк выпускается в белом (Ceramic White) и чёрном (Modern Black) цветах.

В линейке Huawei уже есть модели со встроенным кабелем на 12 000 мА·ч с мощностью 66 и 100 Вт, новинка ёмче обеих. В Китае за неё просят 499 юаней (~$70).

Источник: Huawei / Weibo