Honor выпустила доступные портативные зарядные устройства с емкостью батареи на 10 000 и 20 000 мАч

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Компания Honor представила новые портативные зарядные устройства с названием Life, доступные в версиях с емкостью батареи на 10 000 и 20 000 мАч.

Honor Life
Honor Life
Автор: Honor Источник: www.ithome.com

Новые портативные зарядные устройства Honor обладают максимальной выходной мощностью 22,5 Вт. Производитель подчеркивает, что реальная скорость восполнения энергии напрямую связана с возможностями заряжаемого гаджета и поддерживаемыми им стандартами.

Интегрированный провод в новых зарядных устройствах Honor позволяет питать как совместимые устройства, так и восполнять энергию самого внешнего аккумулятора. Кроме того, для подключения дополнительных гаджетов предусмотрены порты USB-A и USB-C. Honor также анонсирует поддержку одновременной зарядки нескольких устройств от своих новых пауэрбанков.

На корпусе зарядных устройств Honor расположен цифровой индикатор, отображающий текущий уровень заряда, а встроенный NTC-чип осуществляет контроль температуры в процессе эксплуатации. Honor уделяет особое внимание безопасности своих зарядных устройств: обе модели успешно прошли сертификацию по стандарту 3C и соответствуют нормам китайской авиационной безопасности, позволяющим провозить их в салоне самолета.

Honor Life
Honor Life
Автор: Honor Источник: www.ithome.com

Модель на 10 000 мАч имеет корпус толщиной 16,68 мм и весит 200 грамм. Модель зарядного устройства на 20 000 мАч оснащена корпусом толщиной 24,9 мм, а ее вес составляет 313 грамм.

Источник: notebookcheck

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Автор PavelLBB Рейтинг +584.20
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