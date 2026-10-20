Флагманский аккумулятор Shargeek 300 научился одновременно питать два MacBook Pro на мощности 140 Вт

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Питание и аккумуляторы

Портативный аккумулятор Shargeek 300 способен одновременно снабжать энергией сразу два полноразмерных ноутбука MacBook Pro, выдавая суммарную мощность до 300 Вт. Главным техническим достижением инженерной конструкции стала реализация двух портов USB-C с поддержкой стандарта Power Delivery 3.1, каждый из которых отдает до 140 Вт. Емкость батареи составляет 24 000 мА·ч, что укладывается в максимально допустимый лимит для провоза аккумуляторов в ручной клади авиарейсов.

Автор: SHARGE Источник: www.gizmochina.com

Высокую производительность обеспечивают элементы питания с низким внутренним сопротивлением, размещенные в цельнолитом алюминиевом корпусе, обработанном на станках с ЧПУ. Такая компоновка снижает рабочую температуру устройства под предельной нагрузкой на треть по сравнению с классическими аналогами. Для быстрой восполняемости ресурса предусмотрена входная мощность 140 Вт, благодаря чему процесс полной зарядки самого аккумулятора занимает всего 44 минуты.

Отличительной чертой устройства выступил настраиваемый DC-порт с диапазоном напряжения от 5 до 28 В, превращающий батарею в универсальный источник питания для полевого оборудования: терминалов Starlink, съемочных мониторов, осветительных приборов и портативных паяльников. Встроенный цветной дисплей диагональю 1,9 дюйма отображает в реальном времени кривые мощности, напряжение отдельных ячеек, количество циклов перезаряда и точный расчет оставшегося времени работы.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 178 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Питание и аккумуляторы 432 2264 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор Greenworks DD560: проверяю его там, где обычному шуруповерту уже тяжело

Greenworks DD560 — компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем, крутящим моментом до 60 Нм и системой Anti-kickback. Модель рассчитана на сверление, работу с...

Почему новые телевизоры не показывают два канала одновременно и при чем тут форма экрана

Почему на новых телевизорах пропало разделение экрана пополам? Объясняю, как геометрия и защита контента поставили крест на любимой функции старых плазм.

Шпиль внутри небоскрёба: как вершину Chrysler Building подняли из самого здания

Осенью 1929 года прохожий, смотревший на строящийся Chrysler Building с Лексингтон-авеню, мог решить, что его высота уже почти понятна. Стальной каркас поднялся над Манхэттеном, ступенчатая корона...

Зачем на пульте телевизора четыре цветные кнопки и почему они часто ничего не делают

На телевизионном пульте почти всё понятно без инструкции. Цифры переключают каналы, качелька меняет громкость, кнопка с домиком открывает главное меню. Но рядом встречается загадочная четвёрка:...

Крок-месье: как горячий бутерброд с ветчиной и сыром стал классикой парижских кафе

Крок-месье не похож на блюдо, которому нужна легенда. Два ломтика хлеба, ветчина, сыр, жар — конструкция почти вызывающе проста. Но именно такие вещи иногда лучше всего приживаются в...

Почему пассажирские самолёты заправляют авиационным керосином, а не бензином

Самое массовое топливо для транспорта в мире — бензин. Однако не больших самолетов. Авиационный керосин — основной вид топлива для современных пассажирских и грузовых лайнеров...