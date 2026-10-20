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Портативный аккумулятор Shargeek 300 способен одновременно снабжать энергией сразу два полноразмерных ноутбука MacBook Pro, выдавая суммарную мощность до 300 Вт. Главным техническим достижением инженерной конструкции стала реализация двух портов USB-C с поддержкой стандарта Power Delivery 3.1, каждый из которых отдает до 140 Вт. Емкость батареи составляет 24 000 мА·ч, что укладывается в максимально допустимый лимит для провоза аккумуляторов в ручной клади авиарейсов.

Высокую производительность обеспечивают элементы питания с низким внутренним сопротивлением, размещенные в цельнолитом алюминиевом корпусе, обработанном на станках с ЧПУ. Такая компоновка снижает рабочую температуру устройства под предельной нагрузкой на треть по сравнению с классическими аналогами. Для быстрой восполняемости ресурса предусмотрена входная мощность 140 Вт, благодаря чему процесс полной зарядки самого аккумулятора занимает всего 44 минуты.

Отличительной чертой устройства выступил настраиваемый DC-порт с диапазоном напряжения от 5 до 28 В, превращающий батарею в универсальный источник питания для полевого оборудования: терминалов Starlink, съемочных мониторов, осветительных приборов и портативных паяльников. Встроенный цветной дисплей диагональю 1,9 дюйма отображает в реальном времени кривые мощности, напряжение отдельных ячеек, количество циклов перезаряда и точный расчет оставшегося времени работы.

Источник: gizmochina