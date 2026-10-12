Энергии хватит на холодильник и освещение, а зарядка занимает 99 минут: Anker представила SOLIX S5000 емкостью 5024 Вт·ч

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Питание и аккумуляторы

Компания Anker представила новую портативную систему питания SOLIX S5000, которая может обеспечить электричеством бытовую технику во время отключений света или вдали от стационарных розеток. Устройство получило аккумулятор емкостью 5024 Вт·ч и поддерживает подключение дополнительных батарей, позволяющих увеличить запас энергии в шесть раз.

Автор: Anker Источник: www.ankersolix.com

Номинальная мощность модели составляет 4500 Вт, а при кратковременной нагрузке она может достигать 8000 Вт. Благодаря этому к станции можно подключать не только смартфоны и освещение, но и более энергоемкие приборы. Производитель также предусмотрел выходы для оборудования с питанием от сети 120 и 240 В, а также разъем USB-C мощностью до 100 Вт.

Отдельное внимание уделено скорости зарядки. По данным производителя, для полного восстановления запаса энергии потребуется всего 99 минут при использовании подходящего источника питания. Станцию также можно заряжать от солнечных панелей или генератора. Если электричество отключится, устройство переключится на аккумуляторное питание за 10 мс, что позволяет использовать его в качестве источника бесперебойного питания.

В новинке применяются литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Расчетный срок службы достигает 15 лет при одном-двух циклах в день. Для увеличения запаса энергии можно подключить до пяти дополнительных батарей, доведя общую емкость до 30 кВт·ч.

Станция весит около 44 кг, поэтому для ее перемещения предусмотрены колеса и выдвижная ручка. По оценке компании, от одного заряда она способна питать холодильник, роутер, освещение, кофеварку и смартфон в течение 48 часов. Фактическое время работы зависит от подключенной нагрузки.

В США новинка поступит в продажу 27 октября через сайт производителя и Amazon. Стартовая цена составит 2500 долларов США. Стоимость дополнительных аккумуляторов пока не объявлена.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 58 0
Автор Zloi Рейтинг +5239.20
Блог Питание и аккумуляторы 432 2247 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как выбрать селёдку, чтобы она была жирной, нежной и без неприятного запаха

Купить селёдку, а потом обнаружить, что она сухая, рыхлая или горчит, — знакомое разочарование. Внешне рыба может выглядеть вполне аппетитно, но после разделки вкус оказывается совсем не...

Прощай, литий? Цинк-воздушные батареи наконец научились перезаряжать сотни раз

Современные аккумуляторы имеют большой вес из-за необходимости хранить все компоненты химической реакции внутри одного герметичного корпуса. В литий-ионных устройствах значительная часть массы...

Самый умный геймпад: обзор SberBox Max Gaming с VK Play

Недавно Сбер представил игровой медиацентр для облачного гейминга на базе ТВ-приставки. Казалось бы, все составляющие этого комплекта уже есть на рынке, но их умудрились объединить в нечто...

Крот не впадает в спячку: как он находит еду зимой, когда земля промерзает

Летом присутствие крота легко заметить по рыхлым холмикам на участке. Под землёй кто-то прокладывает ходы, выталкивает грунт, занимается своими делами. Но зимой почва становится такой твёрдой, что...

Обзор наушников Kiwi Ears Halcyon: живое, музыкальное звучание

Kiwi Ears Halcyon — это эргономичные трибридные пятидрайверные наушники с MEMS, динамическим и арматурными излучателями, обладающие тёплым и энергичным звучанием. Параметры Упаковка и...