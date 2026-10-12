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Компания Anker представила новую портативную систему питания SOLIX S5000, которая может обеспечить электричеством бытовую технику во время отключений света или вдали от стационарных розеток. Устройство получило аккумулятор емкостью 5024 Вт·ч и поддерживает подключение дополнительных батарей, позволяющих увеличить запас энергии в шесть раз.

Номинальная мощность модели составляет 4500 Вт, а при кратковременной нагрузке она может достигать 8000 Вт. Благодаря этому к станции можно подключать не только смартфоны и освещение, но и более энергоемкие приборы. Производитель также предусмотрел выходы для оборудования с питанием от сети 120 и 240 В, а также разъем USB-C мощностью до 100 Вт.

Отдельное внимание уделено скорости зарядки. По данным производителя, для полного восстановления запаса энергии потребуется всего 99 минут при использовании подходящего источника питания. Станцию также можно заряжать от солнечных панелей или генератора. Если электричество отключится, устройство переключится на аккумуляторное питание за 10 мс, что позволяет использовать его в качестве источника бесперебойного питания.

В новинке применяются литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Расчетный срок службы достигает 15 лет при одном-двух циклах в день. Для увеличения запаса энергии можно подключить до пяти дополнительных батарей, доведя общую емкость до 30 кВт·ч.

Станция весит около 44 кг, поэтому для ее перемещения предусмотрены колеса и выдвижная ручка. По оценке компании, от одного заряда она способна питать холодильник, роутер, освещение, кофеварку и смартфон в течение 48 часов. Фактическое время работы зависит от подключенной нагрузки.

В США новинка поступит в продажу 27 октября через сайт производителя и Amazon. Стартовая цена составит 2500 долларов США. Стоимость дополнительных аккумуляторов пока не объявлена.

Источник: Notebookcheck