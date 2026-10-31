Ёмче и дешевле: учёные Уральского университета втрое улучшили ключевой материал для батарей

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Специалисты из УрФУ вместе с коллегами из КНР, Люксембурга, Франции сделали шаг к более ёмким и доступным АКБ. Учёные работали с тонкоплёночным пентоксидом ванадия — перспективным материалом: у него потенциально высокая ёмкость (до 294 мАч/г, а иногда и до 596 мАч/г), высокое напряжение и относительно небольшая цена. Главный минус этого материала — низкая электропроводность: из-за неё страдали скорость зарядки и разрядки, аккумулятор сильнее нагревался, а сам материал быстрее деградировал.

Автор: ИИ magnific Источник: www.magnific.com

Проблему решили за счёт интегрирования атомов Ni в структуру пентоксида ванадия посредством ионной имплантации. В результате проводимость материала выросла троекратно, при этом его исходная структура сохранилась.

На практике это может означать, что батареи с таким катодом будут накапливать больше энергии, заряжаться быстрее, а сами устройства — становиться компактнее и дешевле в производстве. Перспективные сферы применения — электроника и электротранспорт.

При этом, как отметил заведующий лабораторией фотовольтаических материалов УрФУ И. Жидков, хотя с проводимостью удалось разобраться, другие характеристики — стабильность и общая функциональность в готовом аккумуляторе — ещё предстоит проверить. Следующий этап — тестирование материала на образцах и дальнейшая доработка, чтобы довести электропроводность до уровня современных промышленных решений.

Источник: Первый технический

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Автор mn-sr Рейтинг +3.80
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