До 250 Вт на три устройства, емкость 25 000 мАч и цветной экран: Xiaomi представила повербанк со встроенным кабелем

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Xiaomi представила повербанк Pro 25000 250W, который позволяет одновременно заряжать несколько устройств, включая ноутбуки и смартфоны. Новинка получила аккумулятор на 25 000 мАч, три разъема и встроенный кабель, а общая выходная мощность достигает 250 Вт.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

Для подключения техники предусмотрены два порта USB-C и один USB-A. Первые поддерживают мощность до 140 Вт каждый, а третий способен выдавать до 120 Вт. При этом для зарядки не обязательно носить с собой отдельный провод: в корпус встроен выдвижной кабель USB-C длиной 70 см.

На передней панели расположен цветной дисплей. Он показывает оставшийся заряд, текущую мощность и температуру аккумулятора. Таким образом, основные параметры работы можно проверить непосредственно на устройстве, без запуска приложения на смартфоне.

Модель поддерживает быструю зарядку самого аккумулятора мощностью до 140 Вт. По данным производителя, при подходящих условиях за полчаса можно восстановить почти половину заряда. Это позволяет сократить время, необходимое для подготовки устройства к следующему использованию.

Емкость составляет 25 000 мАч, а номинальная энергоемкость — 97,36 Вт·ч. Последний показатель ниже отметки 100 Вт·ч, которая имеет значение для правил перевозки аккумуляторов в самолетах. Однако перед поездкой стоит уточнить требования конкретной авиакомпании.

Для управления зарядкой предусмотрены встроенные защитные механизмы и поддержка приложения Mi Home. Устройство также совместимо с функцией поиска гаджетов бренда. Производитель сообщает, что модель прошла испытания на безопасность и соответствует обновленным китайским требованиям сертификации CCC.

В Китае новинка уже продается на площадках Youpin и Xiaomi Mall, где ее цена составляет примерно 150 долларов США. О появлении модели на других рынках компания пока не сообщала.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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