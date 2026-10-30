CUKTECH представила настольную станцию с экраном и поддержкой быстрой зарядки Huawei на 66 Вт

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Компания CUKTECH представила настольную зарядную станцию 15 Power Station с экраном Wanxiang. Устройство поддерживает проводную зарядку Huawei SuperCharge на 66 Вт (протокол SCP), в станциях этого производителя такая функция появилась впервые, как заявляет компания. Кроме неё, станция работает с Xiaomi HyperCharge на 120 Вт и динамической зарядкой Apple AVS. Для остальных брендов предусмотрены режимы PPS: 45 Вт для OPPO и Realme, 80 Вт для Vivo и iQOO, 100 Вт для HONOR и 60 Вт для Samsung.

На корпусе восемь разъёмов: четыре розетки переменного тока общей мощностью до 2500 Вт, три порта USB-C и один USB-A. Порты C1 и C2 отдают до 140 Вт каждый, этого хватает для ноутбуков. По результатам внутренних тестов CUKTECH, MacBook Pro 16 с чипом M3 Pro заряжается на такой мощности примерно на 58% за 30 минут.

Над портами расположен экран на 2,8 дюйма, он выводит данные о зарядке и бытовую информацию. Для установки дополнительных модулей предусмотрены магнитные контакты Pogo Pin.

Станция подключается к приложению Mi Home, поддерживает Xiaomi HyperConnect и обновления по воздуху (OTA). Фирменная система OPC 2.0 распознаёт смартфоны серии iPhone 18.

В Китае за базовую версию просят 329 юаней (~$49), за комплект 399 юаней (~$59).

Источник: CUKTECH / Weibo