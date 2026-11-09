Colorful запустила продажи трёхпортовой зарядки iGame Sigil 100W с поддержкой PD 3.2 AVS

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Питание и аккумуляторы

Colorful запустила продажи сетевой зарядки iGame Sigil 100W с двумя портами USB-C и одним USB-A. Любой из разъёмов USB-C отдаёт до 100 Вт при 20 В и 5 А, а если подключено сразу несколько устройств, зарядка распределяет мощность между ними. Она поддерживает PD 3.2 AVS с плавной регулировкой напряжения от 9 до 20 В: для iPhone 18 Pro пиковая мощность в этом режиме составляет 54 Вт. По данным Apple, смартфон заряжается до 50% примерно за 15 минут.

Автор: Colorful Источник: www.ithome.com

Зарядка работает с протоколами PD 3.2, PPS, SCP, FCP и QC и подходит для техники Apple, Huawei, Xiaomi, vivo и OPPO. По данным производителя, за 30 минут MacBook Pro M5 14 заряжается до 63%, iPhone 18 Pro до 81%, а vivo X300 Pro до 77%.

Внутри стоит GaN-чип Southchip и модуль коррекции коэффициента мощности. Корпус выпускается в белом, бордовом и голубом цветах.

В Китае за зарядку просят 129 юаней (~$19).

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 115 0
Автор GigaMOV Рейтинг +578.50
Блог Питание и аккумуляторы 433 2297 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем на дне бутылки с газировкой делают пять выступов

Пустая бутылка из-под газировки кажется почти невесомой: её стенку легко продавить пальцами. Но пока внутри находится напиток, та же тонкая оболочка удерживает давление газа и переносит...

Как в Салеме подозрения превратились в приговоры: документы, «призрачные доказательства» и 25 погибших

19 повешенных, один раздавленный камнями и суд, который сам себя остановил. Вторая часть расследования о Салеме: что известно по документам и что до сих пор спорно.

✦ ИИ  Чем калина отличается от рябины и почему после заморозков они становятся вкуснее?

Осенью на деревьях и кустарниках появляются яркие красные гроздья. Издалека калину и рябину легко перепутать: похожий цвет, примерно одинаковый размер плодов и привычная для осени картина. Но стоит...

✦ ИИ  Почему на новых шинах торчат резиновые волоски? Для чего они нужны на самом деле

Признайся честно, ты ведь тоже это делал. Подходишь к новенькому колесу в магазине или на парковке, присаживаешься на корточки и начинаешь задумчиво дергать эти смешные резиновые волоски. Они...

Ядерный след в тайге: о цене самоуверенности советского руководства

В 1971 году в тайге под Пермью взорвали три ядерных заряда, чтобы прорыть канал. Спустя полвека радиация на берегах озера ниже, чем в центре Перми. Но так ли всё хорошо и безопасно?