Colorful запустила продажи трёхпортовой зарядки iGame Sigil 100W с поддержкой PD 3.2 AVS

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Colorful запустила продажи сетевой зарядки iGame Sigil 100W с двумя портами USB-C и одним USB-A. Любой из разъёмов USB-C отдаёт до 100 Вт при 20 В и 5 А, а если подключено сразу несколько устройств, зарядка распределяет мощность между ними. Она поддерживает PD 3.2 AVS с плавной регулировкой напряжения от 9 до 20 В: для iPhone 18 Pro пиковая мощность в этом режиме составляет 54 Вт. По данным Apple, смартфон заряжается до 50% примерно за 15 минут.

Зарядка работает с протоколами PD 3.2, PPS, SCP, FCP и QC и подходит для техники Apple, Huawei, Xiaomi, vivo и OPPO. По данным производителя, за 30 минут MacBook Pro M5 14 заряжается до 63%, iPhone 18 Pro до 81%, а vivo X300 Pro до 77%.

Внутри стоит GaN-чип Southchip и модуль коррекции коэффициента мощности. Корпус выпускается в белом, бордовом и голубом цветах.

В Китае за зарядку просят 129 юаней (~$19).

Источник: IT Home