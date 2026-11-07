Больше не придется вспоминать, куда положили зарядный кабель: Sanwa Supply представила повербанк на 10 000 мАч со встроенным выдвижным USB-C

Компания Sanwa Supply выпустила внешний аккумулятор, который избавляет владельца от необходимости носить с собой отдельный зарядный провод. Новинка получила встроенный выдвижной кабель USB-C, а также батарею емкостью 10 000 мАч. Еще одна особенность устройства заключается в использовании полутвердотельной технологии, которая, как утверждает производитель, повышает безопасность аккумулятора.

Кабель длиной около 70 см спрятан внутри корпуса и вытягивается по мере необходимости. После использования его можно убрать обратно, поэтому он не будет путаться в сумке или занимать дополнительное место. Причем провод подходит не только для зарядки смартфонов и других гаджетов, но и для подключения самого повербанка к источнику питания. Для второго устройства предусмотрен дополнительный разъем USB-C.

Максимальная мощность зарядки достигает 30 Вт. По этому показателю новинка подойдет не только для наушников и других небольших гаджетов, но и для современных смартфонов с поддержкой быстрой зарядки. При подключении двух устройств одновременно мощность распределяется между ними. На корпусе также установлен цифровой экран, показывающий остаток энергии в процентах.

Вместо обычной литий-ионной батареи с жидким электролитом компания использовала полутвердотельный аккумулятор. По словам производителя, такая конструкция снижает вероятность перегрева и вздутия при эксплуатации. Дополнительно реализованы контроль температуры и несколько механизмов защиты, в том числе от короткого замыкания и перезарядки. Впрочем, пока это заявленные производителем преимущества, а не результаты независимых испытаний.

Масса устройства составляет около 225 г. Емкость батареи равна 37 Вт·ч, что позволяет брать аккумулятор на борт самолета в ручную кладь с учетом правил конкретного перевозчика. В Японии компания оценила новинку примерно в 45 долларов США.

Источник: Notebookcheck