Более 50% россиян регулярно перегружают розетки и рискуют вызвать пожар

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Неправильная зарядка гаджетов и игнорирование базовых правил электробезопасности стали повседневной нормой для значительной части граждан. Согласно результатам исследования компании AGNI и платформы Anketolog, в котором приняли участие 750 совершеннолетних россиян, ровно 20% опрошенных оставляют смартфоны и планшеты заряжаться на кроватях, диванах и других мягких поверхностях. Такая привычка блокирует естественный отвод тепла от корпуса устройства, что напрямую ведет к критическому перегреву смартфона и выходу аккумулятора из строя.

Опрос выявил и другие нарушения правил эксплуатации электроприборов. Десятая часть респондентов продолжает ежедневно включать в сеть технику с нарушенной изоляцией кабеля или при появлении отчетливого запаха гари. Еще 10% пользователей не обращают внимания на сильный нагрев блоков питания, вилок и проводов во время работы. При этом больше половины участников исследования (53%) на постоянной основе подключают несколько мощных устройств в одну точку через разветвители, а 28,5% делают так время от времени. Специалисты указывают, что одновременное включение электрочайника, обогревателя и другой энергоемкой бытовой техники приводит к превышению допустимой нагрузки на розетку — суммарная потребляемая мощность приборов оказывается выше, чем способна выдержать домашняя сеть без плавления контактов.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

При отъезде из дома более чем на две недели 31% граждан не обесточивают бытовую технику. Почти пятая часть опрошенных (19%) уходит из квартиры, оставляя включенными приборы, не рассчитанные на фоновую работу без надзора, включая фены, утюги и зарядные устройства. Проблема усугубляется незнанием состояния собственной электросети. Около 16% жителей не уверены в исправности домашней проводки, 44% никогда не проверяли наличие заземления, а 14% даже не знают значения этого термина. Защитное заземление представляет собой специальный контур в проводке, который при повреждении изоляции прибора уводит опасный электрический ток в землю, спасая человека от удара током.

Теоретическая подкованность граждан сильно расходится с их действиями. О риске пожара из-за неисправной проводки знают 99% респондентов, а 95% осведомлены о запрете тушить водой подключенную к розетке горящую электронику. Защиту от перепадов напряжения используют 71% опрошенных, однако лишь 40% понимают техническую разницу между обычным удлинителем и сетевым фильтром — специальным устройством со встроенной платой, которая гасит скачки тока и спасает микросхемы техники от перегорания. Основатель AGNI Дмитрий Покоевец объясняет такую статистику разрывом между теоретическими знаниями рисков и реальными бытовыми привычками. Знания у 30% граждан остались на уровне школьной программы, еще 30% ищут ответы в поисковиках и у нейросетей, и только 25% вызывают квалифицированного электрика.

Игнорирование этих факторов приводит к масштабным последствиям. По статистике пожаров МЧС за прошлый год, нарушения при монтаже и эксплуатации электрооборудования спровоцировали 61 590 возгораний в России. Это каждое пятое происшествие с огнем в стране, уступающее по частоте лишь неосторожному обращению с открытыми источниками пламени. Прямой финансовый урон от таких аварий достиг 17,21 миллиарда рублей, что составляет 59% от общей суммы ущерба всех зафиксированных в стране пожаров. Для предотвращения коротких замыканий эксперты настаивают на соблюдении правил электробезопасности, размещении гаджетов на твердых столах при восполнении заряда и регулярной проверке сети профильными мастерами.

Источник: hi-tech

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