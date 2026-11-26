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Компания Baseus представила новую версию магнитного внешнего аккумулятора PicoGo Air AM 71 с ёмкостью 10 000 мА·ч. Устройство получило беспроводную зарядку Qi2.2 мощностью до 25 Вт и проводную зарядку до 30 Вт. Толщина корпуса составляет 14,73 мм.

Для беспроводной зарядки предусмотрены встроенные магниты, обеспечивающие крепление смартфона. Baseus также использовала систему охлаждения с тремя контурами. При проводном подключении пауэрбанк выдаёт до 30 Вт, а собственная зарядка аккумулятора поддерживает мощность до 60 Вт.

PicoGo Air AM71 не оснащён встроенным кабелем и дисплеем. В комплект входит короткий кабель для подключения устройств. Для контроля состояния аккумулятора предусмотрен NFC-модуль, который позволяет получать информацию через фирменное приложение Baseus.

Среди дополнительных возможностей заявлена поддержка зарядки малым током. Она предназначена для питания устройств с низким энергопотреблением, включая аксессуары, которым не требуется высокая мощность.

Baseus PicoGo Air AM71 с аккумулятором на 10 000 мА·ч доступен в двух цветовых вариантах. Рекомендованная стоимость составляет 79,99 доллара.

Источник: notebookcheck