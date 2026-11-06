Автомобильный держатель, который превращается в настольную подставку: Portronics представила магнитную зарядку Zyron

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Компания Portronics представила беспроводное зарядное устройство Zyron, которое можно использовать не только в автомобиле, но и дома или в офисе. Новинка объединяет магнитную зарядную площадку, автомобильный держатель и настольную подставку.

В автомобиле гаджет крепится к вентиляционной решетке с помощью специального держателя. Магнитная площадка фиксирует смартфон, а подвижное соединение позволяет менять положение экрана. Это дает возможность использовать устройство в качестве держателя для навигации и при этом заряжать смартфон без подключения кабеля непосредственно к нему.

Для использования вне автомобиля предусмотрен другой вариант установки. Зарядную площадку можно отсоединить от автомобильного крепления и переставить на комплектную настольную подставку. Таким образом, одно устройство подходит для двух разных сценариев: поездок и зарядки смартфона на рабочем столе или прикроватной тумбочке.

Максимальная мощность беспроводной зарядки достигает 25 Вт. Однако есть ограничение по совместимости: производитель заявляет поддержку только iPhone начиная с серии 12 и заканчивая последней серией iPhone 17. Использовать гаджет с другими смартфонами, даже оснащенными беспроводной зарядкой, производитель не рекомендует.

Для работы на максимальной мощности потребуется адаптер USB-C мощностью не менее 30 Вт. В комплект входит кабель USB-C — USB-C длиной один метр, но сам блок питания придется приобрести отдельно.

В Индии новинка уже поступила в продажу через официальный сайт компании. Изначально устройство оценили в 37 долларов, однако сейчас его предлагают примерно за 16 долларов.

Источник: Gizmochina