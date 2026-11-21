Портативная электростанция Jackery Explorer 100D получила аккумулятор ёмкостью 96 Вт·ч при массе всего 855 г. Устройство рассчитано на зарядку ноутбуков, смартфонов и другой электроники в поездках, причём его можно брать в ручную кладь самолёта. Новинку представила компания Jackery.

Габариты станции составляют 118,7 x 82,6 x 85,7 мм. Внутри установлена литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея ёмкостью 30 000 мА·ч. По заявлению производителя, она рассчитана на 3000 циклов зарядки с сохранением не менее 80% первоначальной ёмкости. Jackery оценивает срок службы аккумулятора при регулярном использовании в восемь лет. По сравнению с предыдущей Explorer 100 Plus новая модель стала на 14% компактнее и на 12% легче.

Для подключения устройств предусмотрены два USB-C и один USB-A. Каждый USB-C поддерживает мощность до 140 Вт, USB-A — до 18 Вт, однако суммарная выходная мощность ограничена 158 Вт. Это означает, что два разъёма USB-C не смогут одновременно выдавать по 140 Вт. Станция поддерживает протоколы PD 3.1, PPS и AVS, а также может заряжаться от солнечной панели мощностью до 100 Вт.

До 80% заряда Explorer 100D набирает примерно за полтора часа при использовании адаптера USB PD мощностью 100 Вт. Предусмотрена и зарядка от автомобильной сети 12 или 24 В. При этом устройство работает исключительно с постоянным током: привычных розеток переменного тока на 220 В здесь нет. Поэтому Explorer 100D предназначена прежде всего для мобильной электроники, а не для питания бытовых приборов.

Источник: gizmochina