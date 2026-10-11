240 Вт через один USB-C и шесть разъёмов: AOHi представила настольную зарядку с пиковым режимом на 320 Вт

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Китайская компания AOHi представила настольную зарядную станцию общей мощностью 280 Вт с шестью портами, включая один USB-C с выходной мощностью до 240 Вт. Устройство также позволяет одновременно подавать по 140 Вт на два порта USB-C. Продажи в Китае начнутся 15 октября, цена составит 799 юаней.

Автор: AOHi Источник: www.ithome.com

Станция оснащена четырьмя портами USB-C и двумя USB-A. В специальном режиме кратковременная суммарная мощность может достигать 320 Вт, а в ручном режиме пользователь может настраивать мощность каждого разъёма через мобильное приложение. При этом 320 Вт — пиковый показатель, а не штатная суммарная мощность устройства, заявленная на уровне 280 Вт.

На цветном TFT-дисплее отображаются общая мощность, а также напряжение, сила тока и мощность на отдельных выходах. Подключение по Wi-Fi позволяет удалённо следить за зарядкой и управлять ею через приложение. Также предусмотрены обновления прошивки по воздуху (OTA).

Высокая мощность рассчитана прежде всего на ноутбуки и другие энергоёмкие устройства, а шесть разъёмов позволяют организовать зарядку нескольких гаджетов от одного блока. Однако фактическая скорость зависит от поддерживаемых устройством протоколов и режимов питания. Само по себе наличие выхода на 240 Вт не означает, что любой ноутбук сможет принимать такую мощность.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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