19 кг вместо привязки к розетке: DJI представила компактную электростанцию на 2000 Вт

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| Новость | Питание и аккумуляторы

DJI представила портативную электростанцию Power Auro 2000 Elite, которая сочетает аккумулятор ёмкостью 2016 Вт·ч с выходной мощностью 2000 Вт. По сравнению с DJI Power 2000 новинка на 24% компактнее по объёму и на 14% легче: её масса составляет около 19 кг. Устройство рассчитано на резервное питание дома, поездки, кемпинг и работу оборудования вдали от электросети.

Автор: DJI Источник: www.dji.com

В корпус встроены контроллер солнечной зарядки MPPT и автомобильное зарядное устройство. Электростанция поддерживает пять способов пополнения запаса энергии, включая питание от сети, солнечных панелей и автомобильного аккумулятора, а также комбинированную зарядку. От сети батарея набирает 80% ёмкости за 60 минут. Для подключения устройств предусмотрен выдвижной кабель USB-C мощностью до 140 Вт, а два разъёма SDC позволяют использовать аксессуары DJI.

Электростанция выдаёт до 2000 Вт стабильной мощности и может питать бытовые приборы, электроинструменты и другую совместимую технику. При подключении дополнительных аккумуляторов ёмкость системы можно увеличить до 12 кВт·ч. Литий-железо-фосфатная батарея, по данным производителя, сохраняет более 70% первоначальной ёмкости после 6000 циклов зарядки и разрядки.

DJI Power Auro 2000 Elite поступила в продажу в Европе 28 октября 2026 года. Рекомендованная цена составляет 1099 евро. Среди дополнительных функций — режим ИБП с переключением на аккумуляторное питание за 0,01 секунды и уровень шума менее 30 дБ при разряде под небольшой нагрузкой.

Источник: dji

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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