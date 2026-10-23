Звездное небо на картине Винсента ван Гога «Звездная ночь» может быть отражением реальных наблюдений

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В 1980-х годах двое исследователей — Альберт Бойме и Чарльз Уитни — пытались найти на реальном ночном небе звезды, которые изображены на картине Ван Гога «Звездная ночь». Однако их выводы противоречили друг другу. В результате их астрономические гипотезы не смогли вытеснить более распространенную трактовку, согласно которой картина носит прежде всего религиозный или символический характер. До сих пор, опираясь на письмо Ван Гога к его брату Тео, создание картины связывали с периодом около 18 июня 1889 года.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

По словам корейских исследователей, с тех пор никто не проверял, не соответствует ли расположение звезд на картине тому звездному небу, которое художник мог видеть на самом деле.

Когда астроном Элайджа Чон Хён Ким ознакомился с прежними интерпретациями «Звездной ночи», его кое-что удивило: другие исследователи соотносили звезды на картине с созвездием Овна. Ким и его команда увидели в этом звездное скопление Гиады в созвездии Тельца. Поскольку команда годами наблюдала за ночным небом, ученые сочли созвездие Овна маловероятным источником вдохновения для художника.

Чтобы проверить свою догадку, исследователи отправились во Францию ​​еще в 2019 году и сравнили картину с видом неба над Сен-Реми. Кроме того, новая работа опирается на научно-популярную книгу Элайджи Чон Хён Кима, вышедшую в 2025 году; в ней собраны дополнительные доказательства, подкрепленные количественными данными.

Согласно результатам анализа, пять звезд в центре картины напоминают звездное скопление Гиады в созвездии Тельца. В поле зрения исследователей попала и Луна. По расчетам команды, фаза Луны, наблюдавшаяся примерно 18 июня, не соответствует узкому серпу, изображенному на холсте. А вот 22 июля Гиады восходили на востоке вместе с Венерой, и форма Луны примерно соответствовала полумесяцу на картине.

Автор: Nature Источник: www.nature.com

Против этой даты до сих пор говорило предположение, что в указанный период у художника случился приступ. В связи ученые изучили оригиналы писем на нидерландском и французском языках, а также сохранившиеся записи о погодных условиях того времени, в которых содержались упоминания о цикадах. Хотя эти стрекочущие насекомые обитают здесь на протяжении всего лета, их активность заметно возрастает лишь с конца июня. Это ставит под сомнение версию о 18 июня. Сопоставив все имеющиеся данные, исследователи пришли к выводу, что проблемы со здоровьем возникли у Ван Гога только в конце июля.

В Арле исследовательская группа сравнила картину «Звездная ночь над Роной» (1888 г.) с фотографиями местности, что позволило восстановить вероятный ракурс, с которого Ван Гог смотрел на реку. Тот же подход ученые применили к «Звездной ночи»: в Сен-Реми они обнаружили точку, откуда Ван Гог мог наблюдать и зарисовывать пейзаж под звездным небом, и реконструировали направление его взгляда.

В совокупности со сравнением изображенных звезд со скоплением Гиады, это, по мнению исследовательской группы, подтверждает предположение, что Ван Гог использовал в картине собственные наблюдения. Однако это не дает однозначного доказательства того, что полотно было написано именно 22 июля, или того, что художник изобразил небо в точности таким, каким видел его на самом деле.

Источник: Nature

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Автор avia_news Рейтинг -2.00
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