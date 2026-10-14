В лесах юго-западной китайской провинции Юньнань международная команда микологов из Китая, Таиланда и Мексики обнаружила новый вид грибов Dianjunus rex (сокращенно «D-rex»), формирующий вертикальные плодовые тела высотой до 50 сантиметров и массой до 2,2 килограмма. Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом журнале Frontiers in Fungal Biology, находка представляет собой самое крупное плодовое тело среди более чем 64000 известных науке видов аскомицетов (Ascomycota), прежний зафиксированный максимум которых составлял от 20 до 30 сантиметров.

Автор: Frontiers in Fungal Biology Источник: www.frontiersin.org

Полевые образцы Dianjunus rex были собраны экспедицией под руководством специалистов Куньминского института ботаники Китайской академии наук в трех локациях провинции Юньнань: в хвойных лесах умеренного пояса близ населенных пунктов Дамайди и Ипинлан, а также в тропическом массиве Наньбан. Во всех случаях гриб произрастал из почвы вокруг древесных корней умирающих или гниющих деревьев, преимущественно китайского пробкового дуба (Quercus variabilis). Надземные структуры гриба (стромы) представляют собой плотные мясистые колонки цилиндрической, веретеновидной или пальмовидной формы, которые иногда ветвятся у основания, имеют беловатый оттенок в молодом возрасте и желтеют по мере созревания. Поверхность стромы покрыта волокнистым налетом и мелкими черными отверстиями, служащими каналами для выброса спор из микроскопических сумчатых структур (асков).

Лабораторное проращивание спор с выявлением бесполой стадии размножения (нодулиспориум-подобного анаморфа) и секвенирование ДНК, проведенные коллективом из 19 ученых (первые авторы — Цзин Сун и Чжуюэ Янь), показали, что организм не укладывается ни в одно из существующих семейств. Исследователи выделили его в самостоятельный род Dianjunus и новое семейство Dianjunaceae в составе порядка ксилариевых (Xylariales). Родовое название образовано от имени древнего царства Дянь, существовавшего на территории современной Юньнани, и китайского слова «цзюнь» (гриб), а видовой эпитет rex («царь») указывает на габариты организма.

«Этот примечательный вид представляет новое семейство грибов Dianjunaceae и открывает редкое окно в эволюцию экстремальных форм грибных тел», — заявил ведущий автор исследования, доцент Банка гермоплазмы диких видов Куньминского института ботаники доктор Индунил Сенанаяке.

Рекордсмен среди сумчатых грибов Dianjunus rex в дикой природе. На серии снимков запечатлены массивные беловатые плодовые тела (стромы), найденные в лесах Юньнани. Они прорастают из почвы, оплетая корни дерева-хозяина — китайского дуба (a, c, d, f), и поднимаются вокруг его ствола (b, e, g, h). На фото (a) авторы открытия зафиксировали процесс сбора образцов, а на снимке (i) показано контрольное взвешивание гигантского двулопастного экземпляра, масса которого достигает рекордных 2,2 кг. Автор: Frontiers in Fungal Biology Источник: www.frontiersin.org

Филогенетический анализ и метод молекулярных часов установили, что семейство Dianjunaceae отделилось в самостоятельную эволюционную ветвь около 65 миллионов лет назад — на рубеже мел-палеогенового вымирания, приведшего к исчезновению нептичьих динозавров. По данным авторов работы, массовая гибель растительности в начале палеоцена сформировала избыток мертвой биомассы, что создало свободную экологическую нишу для древоразрушающих сапротрофных грибов. Для формирования плодового тела массой свыше двух килограммов грибу требуются значительные объемы питательных веществ, однако полуметровая высота стромы обеспечивает эволюционное преимущество: возвышаясь над лесной подстилкой и травяным покровом в густых субтропических лесах, Dianjunus rex эффективнее распространяет споры с воздушными потоками.

Для фундаментальной микологии и биотехнологического сектора, включая профильные институты в России, открытие имеет прикладное значение в области биохимии и лесной фитопатологии. Представители порядка Xylariales синтезируют специализированные вторичные метаболиты и комплекс ферментов, способных расщеплять лигнин и целлюлозу — наиболее стойкие полимеры растительных клеток. При этом генетический анализ показал, что ближайшим известным родственником тропического Dianjunus rex является вид Graphostroma platystoma, который широко распространен в лесах умеренного пояса всего Северного полушария (в том числе на территории РФ), где он колонизирует кору и древесину ослабленных лиственных деревьев, формируя плоские корковидные стромы толщиной в несколько миллиметров. Сопоставление геномов гигантского китайского вида и его плоского северного родственника позволит определить генетические механизмы, отвечающие за трехмерный рост грибных тканей и скорость ферментативного разложения древесины.

Dianjunus rex (HKAS148941, голотип). Автор: Frontiers in Fungal Biology Источник: www.frontiersin.org

Отдел аскомицетов (Ascomycota), к которому относится открытый вид, объединяет свыше 64 000 описанных видов — от одноклеточных пекарских дрожжей и плесневых грибов рода Penicillium до сморчков и трюфелей. В отличие от базидиомицетов (к которым принадлежит большинство привычных шляпочных грибов и трутовиков, способных достигать десятков килограммов), аскомицеты крайне редко образуют массивные наземные структуры. В палеонтологической летописи Земли более крупные грибоподобные структуры фиксировались только у вымершего девонского рода Prototaxites (существовавшего 430-360 миллионов лет назад), чьи колонновидные тела достигали 8 метров в высоту и 1 метра в диаметре, однако среди современных сумчатых грибов полуметровые экземпляры до экспедиции в Юньнань задокументированы не были. Провинция Юньнань остается ключевым мировым резервуаром микологического биоразнообразия: регион насчитывает около 600 видов только съедобных дикорастущих грибов и обеспечивает до 50% профильного экспорта КНР, при этом значительная часть высокогорных лесных массивов остается малоизученной из-за сложного рельефа и краткого сезонного появления плодовых тел.

Источник: eurekalert.org