Жёлтый коралл с глубины 529 метров оказался настолько необычным, что получил собственное семейство

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| Новость | Наука и космос

Учёным пришлось создать новое семейство кораллов ради одного вида, который не удалось уверенно отнести ни к одной известной группе. Ярко-жёлтый восьмилучевой коралл Laurinque elenya обнаружили на подводных горах у побережья Коста-Рики на глубине от 360 до 529 м. Его колонии напоминают небольшие деревья и вырастают более чем на метр.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Проблема с классификацией обнаружилась на генетическом уровне. Анализ трёх стандартных маркеров — митохондриальных генов mtMutS и COI и ядерного 28S рДНК — дал противоречивые результаты: каждый из них указывал на принадлежность к разным семействам. Тогда исследователи применили филогеномный анализ, сопоставив уже сотни генов. Он показал, что коралл образует самостоятельную эволюционную линию, наиболее близкую к семейству Eunicellidae, но достаточно отличающуюся от него по генетике и строению.

В результате исследователи из Университета Коста-Рики, Национального музея естественной истории Смитсоновского института и других организаций описали новый род Laurinque и новое семейство Laurinqueidae. Вид получил название L. elenya: первое слово происходит от квенийского Laurinquë — «золотое дерево», а elenya означает «звёздный». Это имя связано с необычным местом обитания: колонии растут на каменистом дне среди плотного скопления офиур, напоминающих морское «звёздное поле». Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

Кораллы нашли во время экспедиций 2019 и 2023 годов с аппаратом ROV SuBastian у острова Кокос и на подводных горах тихоокеанского побережья Коста-Рики. На участке Las Gemelas II крупные колонии образуют целые сады, причём их основания скрыты под ковром офиур. Диапазон 529 м стал самой глубокой зафиксированной точкой обнаружения этого вида; коралл также живёт в зоне крайне низкого содержания кислорода — всего 0,5-3,0 мкмоль/кг.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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