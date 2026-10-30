Зеркало больше, чем у «Хаббла»: частный телескоп подготовил список из 27 экзопланет для изучения

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| Новость | Наука и космос

Астрономы составили список из 27 газовых гигантов, которые сможет исследовать частный космический телескоп Lazuli. Обсерватория компании Schmidt Sciences должна отправиться в космос в 2029 году. Её главная научная задача — получать прямые изображения экзопланет и изучать состав их атмосфер, включая относительно холодные миры, которые пока остаются за пределами возможностей большинства подобных наблюдений.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

В список вошли объекты с хорошо изученными орбитами. Среди них — Beta Pictoris b, 55 Cancri d и HD 181433 d. Подборку подготовили исследователи Логан Пирс из Мичиганского университета и Юэн Дуглас из Аризонского университета. Их работа пока представлена в виде препринта и направлена на рецензирование. При этом список не является окончательной программой наблюдений Lazuli.

Ключевой инструмент телескопа — коронограф ExtraSolar Coronagraph (ESC). Он будет блокировать свет звезды, позволяя регистрировать гораздо более слабое излучение, отражённое вращающимися вокруг неё планетами. Разница в яркости может достигать миллиарда раз, поэтому прямое наблюдение экзопланет требует сложной оптической системы.

В отличие от исследований горячих юпитеров, которые находятся близко к своим звёздам, Lazuli сможет изучать более холодные газовые гиганты, в том числе напоминающие планеты Солнечной системы.

У Lazuli будет главное зеркало диаметром 3 метра, спектрограф и возможность наблюдать космос в 23 диапазонах от видимого света до инфракрасного излучения. Телескоп станет частью научной системы Schmidt Sciences вместе с оптическими комплексами Argus и LFAST и радиоинтерферометром Deep Synoptic Array. Совместная работа обсерваторий позволит сопоставлять данные и уточнять характеристики обнаруженных объектов. Полученные результаты также помогут подготовить будущие исследования, направленные на прямое обнаружение планет земного размера.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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