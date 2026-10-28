Земля могла снова покрыться льдом: почему ледниковый период остановился в XX веке

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| Новость | Наука и космос

Около двух тысяч лет назад на Земле могли начаться первые этапы нового оледенения, но промышленное потепление развернуло этот процесс вспять. К такому выводу пришла международная группа учёных, изучившая остаток гигантского ледникового щита, который когда-то покрывал значительную часть Северной Америки. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Автор: grok Источник: grok.com

Исследователи восстановили историю ледяной шапки Барнса на острове Баффинова Земля в Канаде. Она представляет собой один из последних сохранившихся фрагментов Лаврентийского ледникового щита, существовавшего примерно от 95 до 20 тысяч лет назад. На пике оледенения, около 20 тысяч лет назад, этот щит занимал почти 30% территории Северной Америки. После длительного сокращения его остатки начали расширяться вновь примерно две тысячи лет назад.

Чтобы проследить изменения границ льда, учёные исследовали растительность, сохранившуюся под ледником, и использовали радиоуглеродное датирование. Когда ледяная кромка отступала, на освободившейся земле появлялись растения. При последующем наступлении льда они оказывались погребены и погибали. Анализ таких остатков вместе с данными о возрасте горных пород позволил восстановить последовательность отступления и повторного роста ледника.

Расширение ледяной шапки продолжалось до середины XX века, однако к 1960-м годам потепление изменило баланс: летом льда стало таять больше, чем накапливалось за зиму. По оценкам исследователей, без этого воздействия оледенение могло бы постепенно развиваться ещё тысячи лет, а на восстановление огромного ледникового щита ушли бы десятки тысяч лет.

Теперь же модели предсказывают, что ледяная шапка Барнса может полностью исчезнуть в течение нескольких ближайших столетий. Авторы работы считают, что наблюдаемое сокращение льда показывает, насколько сильно деятельность человека способна менять естественные климатические циклы.

Источник: Колумбийский университет

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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