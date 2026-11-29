Древние породы сохранили химическую подсказку, которая помогла установить время крупной перестройки земной коры. Исследователи из Университета Кёртина обнаружили, что характерный химический след пород возрастом около 4 млрд лет полностью исчезает из геологической летописи примерно 2,5 млрд лет назад. Это может указывать на переход Земли к современной системе движения и переработки тектонических плит.

Учёные изучили тысячи образцов пород со всего мира, охватывающих почти 4 млрд лет истории планеты. При плавлении древней коры и образовании новых пород в них сохраняется определённая химическая подпись. Она регулярно встречалась в образцах старше 2,5 млрд лет, но в более молодых породах исследователи её уже не обнаружили. Резкая граница указывает на фундаментальное изменение процессов формирования земной коры.

До этой перестройки древние участки коры могли многократно плавиться и преобразовываться практически на месте. Затем сформировалась более динамичная система, способная перемещать и перерабатывать большие объёмы земной коры. Именно с таким механизмом связана современная тектоника плит, которая меняет очертания континентов и океанов и влияет на климат и магнитное поле планеты.

Исследование не означает, что тектонические плиты одновременно начали двигаться ровно 2,5 млрд лет назад. Речь идёт о выявленном геологическом рубеже, который свидетельствует о переходе к новому режиму развития планеты.

Источник: sciencedaily