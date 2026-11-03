Земля без единого живого организма: учёные создали модель планеты для поиска внеземной жизни

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Учёные разработали компьютерную модель Земли, которая воспроизводит пять миллиардов лет геологической эволюции планеты, но полностью исключает влияние живых организмов. Разработка позволит астрономам отличать возможные признаки внеземной жизни от химических процессов, которые способны происходить в атмосфере и недрах планет без участия биологии.

Модель создали исследователи из Вашингтонского университета. Она рассчитывает обмен химическими веществами между ядром, мантией, корой, поверхностью и атмосферой планеты. Расчёты охватывают период от формирования Земли около 4,5 млрд лет назад до 500 млн лет в будущем. При этом симуляция воспроизводит 19 характеристик планеты, включая тепловой поток через мантию.

Разработка решает одну из сложных задач поиска жизни за пределами Солнечной системы. Астрономы обнаружили уже более 6000 экзопланет и изучают состав их атмосфер в поисках потенциальных биологических маркеров. Например, одновременное присутствие кислорода и метана может указывать на деятельность живых организмов. Однако похожие химические соединения способны возникать и в результате геологических процессов. Новая модель позволяет проверить, может ли наблюдаемый состав атмосферы сформироваться без участия жизни.

Исследователи смогут менять параметры виртуальной планеты, моделируя условия на разных каменистых экзопланетах. Если расчёты без биологии объяснят обнаруженные атмосферные характеристики, у них появится естественное геологическое объяснение. Если же модель не сможет воспроизвести наблюдения, планета станет более интересной целью для дальнейших исследований.

Источник: interestingengineering