Защита Земли от астероидов получила новый расчёт: неправильная сторона может сорвать перехват

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| Новость | Наука и космос

Астероид можно отклонить ядерным взрывом, но неправильный выбор стороны ослабит толчок почти в пять раз. К такому выводу пришли физики Sandia National Laboratories, разработавшие новую компьютерную модель защиты Земли от опасных космических объектов. Расчёты показали, что результат зависит не только от мощности взрыва, но и от того, под каким углом рентгеновское излучение воздействует на поверхность астероида.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

В одном из сценариев моделирования скорость астероида менялась на 3,9 мм/с при облучении с одной стороны и всего на 0,8 мм/с при воздействии с другой. Разница достигает почти пятикратной величины. Ещё сильнее менялось вращение космического тела: для другого смоделированного астероида эффект зависел от направления удара в 17 раз. Причина заключается в неправильной форме астероидов: выступы, впадины и неровности поверхности по-разному влияют на испарение вещества и возникающую реактивную силу.

Для расчётов исследователи объединили два вычислительных комплекса Sandia — ALEGRA и SPARTA. Новая система учитывает трёхмерную форму астероида, нагрев поверхности рентгеновским импульсом, испарение материала и движение образовавшегося облака вещества. Алгоритм оказался более чем в 1600 раз быстрее прежних методов, что позволило исследовать 168 сценариев перехвата. Учёные проверили модель на трёх реальных объектах: Бенну, Итокаве и Голева.

Речь идёт о дистанционном ядерном подрыве, при котором мощный импульс рентгеновского излучения нагревает поверхность астероида и выбрасывает часть вещества. Возникающая реактивная сила должна изменить траекторию объекта, не разрушая его на множество опасных фрагментов. Пока модель не умеет достоверно рассчитывать разрушение всего астероида, а для практического применения потребуются точные данные о его форме со всех сторон. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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