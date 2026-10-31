За орбитой Плутона нашли объект диаметром до 1500 км — он может стать шестой карликовой планетой

Астрономы обнаружили за орбитой Плутона крупный объект, который может стать шестой официально признанной карликовой планетой Солнечной системы. Тело получило обозначение 2026 ED138. Его нашли в данных обсерватории имени Веры Рубин, а предварительная оценка диаметра составляет от 600 до 1500 км. Если верхняя граница подтвердится, объект окажется больше Цереры — самой маленькой из пяти признанных карликовых планет.

Открытие сделал астрофизик Мэттью Холман 13 октября 2026 года. Он обнаружил объект при анализе данных телескопа с помощью специального алгоритма, который отслеживает перемещения небесных тел. Затем исследователи подтвердили его присутствие на 30 наблюдениях, сделанных в течение 20 ночей с марта по июль. Дополнительные снимки камеры Dark Energy Camera позволили проследить траекторию 2026 ED138 вплоть до 2016 года.

Объект находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца. Это расстояние в 46 раз превышает дистанцию от Земли до нашей звезды. Его орбита наклонена примерно на 25 градусов относительно плоскости движения планет. Ранее обнаружить тело мешало его положение на фоне плотного скопления звёзд в области Млечного Пути. Высокая скорость съёмки обсерватории Рубин и алгоритмы обработки больших массивов данных помогли выделить слабый движущийся объект среди множества источников света.

Пока 2026 ED138 официально считается только кандидатом в карликовые планеты. Для такого статуса небесное тело должно обладать достаточной массой, чтобы собственная гравитация придала ему почти сферическую форму. Оценка размеров пока основана на яркости и предполагаемой отражательной способности поверхности. Уточнить диаметр помогут дальнейшие наблюдения в инфракрасном диапазоне, в том числе с использованием космического телескопа «Джеймс Уэбб». Если классификацию подтвердят, объект пополнит список, в который сейчас входят Плутон, Церера, Эрида, Хаумеа и Макемаке.

Источник: space.com