За миллион лет северный и южный магнитные полюса Земли менялись местами 11 раз

Около 261 миллиона лет назад — непосредственно перед массовым вымиранием — магнитное поле Земли меняло свое направление примерно одиннадцать раз за миллион лет. К такому выводу пришла международная группа исследователей, результаты работы которой были опубликованы в научном журнале National Science Review. Столь высокая частота инверсий — одна из самых значительных, когда-либо зафиксированных в истории Земли; по времени она совпала с глобальным разрушением древних коралловых и губковых рифов.

Столь быстрая смена полярности примечательна еще и тем, что до этого момента магнитное поле Земли оставалось стабильным на протяжении примерно 50 миллионов лет — в период, известный как «суперхрон Киаман». Это была необычайно спокойная эпоха, в течение которой магнитная полярность практически не менялась. Чтобы реконструировать переходный период, происходивший примерно 262,5-258,75 млн лет назад, исследователи изучили разрез Фэншань (Fengshan) недалеко от города Лючжоу на юге Китая. Известняковые слои в этом месте сформировались на дне мелководного моря вблизи экватора, причем процесс накопления осадков шел непрерывно.

Когда на морском дне оседает известковый ил, содержащиеся в нем железосодержащие минералы (например, гематит) ориентируются подобно стрелкам компаса в соответствии с существовавшим в то время магнитным полем Земли. После того как осадок превращается в горную породу, эта ориентация фиксируется, однако за миллионы лет она может быть искажена более поздними магнитными воздействиями. Чтобы устранить эти «помехи», ученые постепенно нагревали 876 образцов породы (кернов) до температуры 690 °C в экранированной от внешних магнитных полей лаборатории в Пекине. Только после этого, используя сверхпроводящие датчики магнитного поля — так называемые SQUID-магнитометры, способные улавливать даже очень слабые сигналы, — исследователи смогли определить, в каком направлении было направлено магнитное поле в момент образования породы.

В 567 образцах исходные сигналы оказались настолько сильно искажены, что их пришлось исключить из анализа. Лишь 309 кернов — что составляет немногим более 35% от общего объема материала — позволили получить пригодные для использования данные. На основе этих образцов исследователи выявили 29 последовательных слоев горных пород, каждый из которых характеризовался чередующейся магнитной полярностью; при этом 22 из них пришлись на период в 1,73 миллиона лет, непосредственно предшествовавший массовому вымиранию видов.

Авторы исследования связывают причину «мерцания» магнитного поля с процессами на глубине около 2900 километров, на границе между твердой мантией Земли и жидким внешним ядром. Там конвекционные потоки расплавленного железа и никеля, работая подобно динамо-машине, генерируют магнитное поле Земли. Однако этот механизм крайне чувствителен к колебаниям температуры в расположенной выше мантии. В ту эпоху, когда земные массивы объединялись в суперконтинент Пангея, холодные океанические плиты погружались в недра планеты. Спустя десятки миллионов лет они достигали самых глубоких слоев мантии и начинали интенсивнее отбирать тепло у внешнего ядра, что приводило к дестабилизации гидромагнитного динамо.

Несмотря на совпадение по времени между периодом нестабильности магнитного поля и коллапсом морских экосистем 261 млн лет назад, исследователи предостерегают от поспешных выводов. В своей работе они особо подчеркивают, что «причинно-следственная связь остается недоказанной». Основными факторами того массового вымирания по-прежнему считаются масштабные извержения вулканов на территории современного юго-западного Китая, а также значительное падение уровня Мирового океана, приведшее к осушению мелководных прибрежных зон. Кроме того, в ходе извержений в атмосферу выбрасывалось большое количество галогенов, которые могли разрушить озоновый слой даже без участия магнитного поля.

Источник: National Science Review