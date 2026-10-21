Юрский родственник кальмара оказался самым толстым белемнитом из известных науке

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| Новость | Наука и космос

Палеонтологи описали новый вид древних морских животных, живших около 160 млн лет назад. У белемнита Wyoteuthis linsterorum обнаружили необычно массивный внутренний скелет: его длина составляет около 10 см, а ширина достигает 6 см. Для сравнения, у большинства белемнитов из тех же отложений скелет имеет длину 5-10 см при ширине всего 1-2 см. Об открытии сообщила Манчестерский университет.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Необычные окаменелости нашли в штате Вайоминг, где когда-то располагалось древнее море. По оценке исследователей, животное вместе со щупальцами могло достигать примерно 60 см в длину. Белемниты были родственниками современных кальмаров и осьминогов, а их внутренние скелетные образования часто сохраняются в породе лучше остальных частей тела.

Учёные изучили два экземпляра с помощью компьютерной томографии, которая позволила исследовать внутреннее строение окаменелостей без повреждения образцов. Анализ показал, что животное принадлежало к древней группе белемнитов, представители которой, как считалось ранее, исчезли за миллионы лет до его появления. Необычные размеры могли помогать ему охотиться на более мелких головоногих, однако это предположение пока остаётся гипотезой.

Первый экземпляр обнаружили ещё в конце 1990-х годов, но долгое время он оставался практически неизученным. Вторую окаменелость нашли позднее возле города Тен-Слип и передали в Wyoming Dinosaur Center в 2019 году. Только после сравнения двух находок исследователи смогли выделить новый вид.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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