Подводная кальдера Кикай в Японии вновь накапливает магму спустя 7300 лет после одного из крупнейших вулканических извержений голоцена. Учёные из Университета Кобе и Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC) обнаружили под вулканом крупный магматический резервуар и пришли к выводу, что он пополняется новыми расплавленными породами из глубин Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Для изучения подземной структуры исследователи использовали 39 донных сейсмографов и источники искусственных сейсмических импульсов. Аппаратура регистрировала прохождение волн через земную кору, позволяя определить расположение областей с разными физическими свойствами. Обнаруженная аномалия находится на глубине примерно 2,5-6 км. По оценке учёных, доля расплава в резервуаре составляет около 3-6%, хотя в отдельных оценках допускается значение до 10%.

Ключ к пониманию происходящего дали не только сейсмические данные, но и состав вулканических пород. В центре кальдеры последние примерно 3900 лет формируется лавовый купол, а материалы более поздней вулканической активности отличаются по химическому составу от пород древнего катастрофического извержения. Это указывает на поступление свежей магмы, а не на простое сохранение остатков прежнего расплава. Исследователи считают, что нынешний резервуар связан с той же магматической системой, которая питала извержение 7300 лет назад.

Открытие поможет изучить, как гигантские кальдеры восстанавливают запасы магмы после мощных извержений. Аналогичные процессы могут происходить под Йеллоустоуном в США и кальдерой Тоба в Индонезии. При этом пополнение резервуара само по себе не означает, что новое катастрофическое извержение Кикая близко: учёные рассчитывают использовать результаты для совершенствования методов наблюдения за магматическими системами и выявления возможных предвестников будущих извержений.

Источник: sciencedaily