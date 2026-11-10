Японский аппарат Hayabusa2 направляется к странному астероиду: его ускорение поставило учёных в тупик

Астероид 1998 KY26, к которому направляется японский аппарат Hayabusa2, демонстрирует необычное ускорение, которое учёные пока не могут окончательно объяснить. Новое исследование поставило под сомнение наиболее очевидную версию: небесное тело может оказаться не «тёмной кометой» с запасами льда, выбросы которого меняют его траекторию.

Необычное движение 1998 KY26 обнаружили ещё в ходе астрономических наблюдений. Его ускорение не удавалось объяснить обычным гравитационным воздействием. В 2023 году исследователи предположили, что причиной может быть дегазация — выброс вещества из недр астероида. Подобный механизм работает у комет, но в данном случае вокруг объекта не обнаружили ни характерной газовой оболочки, ни пылевого хвоста.

Новую проверку этой гипотезы провели Корбин Хансен и Масатоси Хирабаяси. Учёные смоделировали температурные условия на поверхности и внутри астероида с учётом 13 вариантов его тепловых характеристик. Расчёты показали, что все исследованные области 1998 KY26 имеют среднюю температуру выше порога сублимации летучих веществ в вакууме. По оценке авторов, вода испарялась бы настолько быстро, что подповерхностные запасы льда не смогли бы сохраниться. Поэтому объяснение ускорения за счёт постоянной дегазации становится маловероятным.

Вместо этого исследователи рассматривают воздействие давления солнечного излучения и теплового излучения самого астероида. Эти факторы могут создавать негравитационные силы и менять движение небольшого тела. Окончательно разобраться в природе объекта поможет миссия Hayabusa2: японский аппарат должен встретиться с 1998 KY26 в июле 2031 года. Причём астероид сам по себе необычен: его диаметр составляет всего около 11 метров, а полный оборот вокруг собственной оси занимает примерно 5,35 минуты.

Источник: iflscience