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Биологи из Токийского университета установили механизм появления присосок у головоногих моллюсков — осьминогов, кальмаров и каракатиц. Оказалось, что эта структура сформировалась не благодаря новым генам, а за счет повторного использования уже существующих генетических программ. Результаты опубликованы на сайте университета.

Головоногие моллюски произошли от простых по строению предков, похожих на улиток, но в процессе эволюции обзавелись щупальцами с присосками — органом для захвата добычи и передвижения. До сих пор было неясно, какие гены отвечают за формирование этой структуры.

Исследователи сравнили активность генов в ходе эмбрионального развития каракатиц, осьминогов и улиток. Выяснилось, что гены, отвечающие за рост конечностей у животных — от насекомых до млекопитающих, активно работают вдоль всего щупальца головоногих, но не задействованы в формировании самих присосок.

Вместо этого в зоне будущих присосок ученые обнаружили активность гена Ets1, который у моллюсков обычно связан с самыми ранними стадиями развития эмбриона. Это означает, что головоногие «пересобрали» существующий генетический механизм для создания нового органа.

Постдокторант Рёсукэ Кимбара отметил, что щупальца головоногих используют консервативные гены формирования конечностей, общие для многих видов животных, а присоски развиваются по уникальному сценарию с участием генов раннего эмбриогенеза.

Учёные также зафиксировали изменение формы клеток и характера их движения на стадии формирования присоски — процесс, похожий на эпителиально-мезенхимальный переход, при котором клетки меняют свойства и приобретают подвижность.

По словам авторов, похожий принцип повторного использования генов может объяснять появление других особенностей головоногих — чернильного мешка, твердого клюва и хроматофоров, отвечающих за окраску тела. Для подтверждения гипотезы потребуются эксперименты с отключением и включением отдельных генов у разных видов моллюсков.

Источник: news