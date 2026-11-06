Японские учёные составили критерии оценки классического вокала по звучанию голоса

Учёные Университета Кэйо в Японии выяснили, какие вокальные характеристики сильнее всего влияют на оценки судей на конкурсах классического вокала. Результаты исследования могут сделать судейство более прозрачным, а обучение пению более предметным.

В эксперименте участвовали 22 певца: 10 мужчин и 12 женщин. Каждый исполнил песню «Caro mio ben», а капелла, то есть без музыкального сопровождения, в концертном зале. Пять судей оценили выступления по 100-балльной шкале. Кроме того, эксперты отдельно оценили шесть вокальных характеристик, среди которых вибрато, резонанс и дикция, по 7-балльной шкале.

Одновременно исследователи проанализировали голоса по четырём акустическим параметрам. В их число вошли частота и амплитуда вибрато, а также спектральная выразительность в диапазоне от 2 до 4 килогерц (кГц). Вибрато это периодическое колебание высоты звука, амплитуда показывает его размах, а килогерц равен тысяче колебаний в секунду. Спектральная выразительность описывает распределение звуковой энергии по частотам.

Ключевым фактором высоких оценок стали качественное вибрато, хороший резонанс и выразительность исполнения. Резонанс это усиление звука за счёт колебаний воздуха в полостях горла и рта. Дикция, тембр и точность интонации, по данным исследования, четкой связи с баллами не показали.

Критерии оценки различались у мужчин и женщин. У мужчин более быстрое вибрато снижало балл, а у женщин более широкое вибрато, наоборот, повышало его. Диапазон от 2 до 4 кГц, который называют «формантой певца», также соотносился с высокими оценками. Формантой называют группу частот, усиливающих звук голоса, и эта область придаёт голосу чистоту и звонкость. Громкость на оценки судей не влияла.

Результаты исследования могут лечь в основу понятных оценочных листов для конкурсов классического вокала, а также инструментов с искусственным интеллектом (ИИ), которые будут давать ученикам обратную связь на занятиях пением. Таким образом, оценки певцов на конкурсах связаны с измеримыми параметрами голоса, а не с его громкостью.

Источник: Наука