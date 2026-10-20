Япония отправляет станцию MMX к Фобосу: почему доставить грунт со спутника Марса проще, чем с самой планеты

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| Новость | Наука и космос

Япония отправляет межпланетную станцию MMX на Фобос, чтобы впервые в истории доставки образцов грунта за пределы системы Земля — Луна забрать не менее 10 граммов материала с марсианского спутника и вернуть его на Землю в 2031 году. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запланировало запуск 4,5-тонного аппарата с помощью новой ракеты-носителя H3 (в конфигурации H3-24L) с космодрома Танэгасима.

Автор: JAXA Источник: aerospaceglobalnews.com

Главная сложность пятилетней миссии заключается в посадке на тело с микрогравитацией, где любое неосторожное касание способно оттолкнуть корабль обратно в космос. Для фиксации инженеры оснастили MMX четырьмя амортизирующими опорами, а отбор проб выполнят два независимых инструмента: японский буровой керноотборник и пневматический заборник NASA, поднимающий частицы сжатым газом.

Перед посадкой основного модуля разведку поверхности проведет 29-килограммовый франко-германский ровер Idefix, рассчитанный на передвижение по рыхлой реголитовой пыли в условиях слабой гравитации. Путешествие к Марсу займет около года, после чего станция выйдет на квазиспутниковую орбиту вокруг Фобоса для детального картографирования, спектрометрического анализа минералов и поиска безопасных зон посадки.

В отличие от самого Марса, выход с орбиты его спутника требует значительно меньше топлива из-за слабой гравитационной колодца, что позволяет доставить капсулу на Землю без использования тяжелых взлетных систем.

Образцы грунта должны разрешить давний научный спор о происхождении спутников Марса: являются ли они захваченными астероидами из богатых углеродом областей Солнечной системы или фрагментами самого Марса, выбитыми при древнем столкновении с крупным телом.

Если оправдается вторая гипотеза, в руках ученых окажутся образцы первичного марсианского реголита, содержащие следы древней атмосферы и океанов планеты. Завершив исследования и совершив две посадки, MMX отправится в обратный путь в 2030 году и сбросит спускаемый аппарат с образцами на полигоне в Австралии.

Источник: aerospaceglobalnews

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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