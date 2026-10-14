Выхлоп ракеты SpaceX превратился в гигантскую светящуюся медузу на рассвете

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| Новость | Наука и космос

Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX создал необычное светящееся облако, которое напоминало гигантскую медузу с длинными щупальцами. Утром 13 октября 2026 года это зрелище наблюдали жители восточного побережья США. Причиной эффекта стал выхлоп ракеты, подсвеченный солнечными лучами на фоне ещё тёмного неба.

Автор: SpaceX Источник: www.space.com

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 6:33 утра по местному времени. Falcon 9 вывела на траекторию полёта грузовой корабль Dragon с примерно 2,86 тонны оборудования, припасов и научных грузов для Международной космической станции. Миссия CRS-35 стала 35-м коммерческим полётом SpaceX по доставке грузов на МКС для NASA.

Эффект «космической медузы» возникает, когда факел ракетного двигателя расширяется в разреженных слоях атмосферы, а его выхлоп освещается Солнцем из-за горизонта. Газовый шлейф становится значительно шире самой ракеты и приобретает яркую, необычную форму. Для наблюдателей на Земле это выглядит как светящееся облако, хотя никакого необычного атмосферного объекта или космического тела там нет.

Особенно удачным момент запуска оказался из-за времени суток: ракета поднялась в небо незадолго до рассвета, поэтому её выхлоп уже освещало Солнце, тогда как на земле ещё сохранялась темнота. Шлейф оказался виден на значительной территории востока США. Сам запуск был частью регулярной программы снабжения МКС, но именно освещение выхлопа превратило обычный грузовой рейс в заметное небесное зрелище.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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