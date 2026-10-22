Всего около 20 древних озёр сохранились на Земле: Аральское море стало предупреждением для человечества

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| Новость | Наука и космос

Аральское море, которое ещё в середине XX века входило в число крупнейших озёр мира, потеряло большую часть воды из-за масштабного забора речного стока для орошения. На месте высохшей восточной части водоёма в Казахстане и Узбекистане образовалась пустыня Аралкум — один из самых наглядных примеров того, как хозяйственная деятельность человека способна изменить целую природную систему.

Автор: Земная обсерватория NASA Источник: www.iflscience.com

До начала масштабного обмеления площадь Аральского моря достигала примерно 68 000 км². С 1960-х годов вода рек, питавших озеро, всё активнее направлялась на сельскохозяйственные нужды. К 1980-м годам водоём разделился на Большое и Малое Аральское море, а позднее восточная часть Большого Арала практически полностью высохла. На её месте остались солончаки и песчаные участки, сформировавшие пустыню Аралкум.

Аральская катастрофа особенно примечательна на фоне истории древних озёр. На Земле насчитывается около 20 водоёмов, существующих более миллиона лет. Большинство озёр значительно моложе: многие образовались после окончания последнего ледникового периода. Древние водоёмы сохраняются благодаря особенностям геологии, в том числе тектоническим процессам, которые углубляют их котловины и компенсируют накопление донных отложений.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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