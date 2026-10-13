Летучие мыши, обитающие в пещере на севере Аризоны, сохранили генетические признаки, которые встречались у их сородичей более двух тысяч лет назад. Это выяснили учёные, сравнив ДНК современных животных с образцами из древних останков. Исследование показало, что популяция могла непрерывно существовать в одном месте на протяжении тысячелетий.

Вид сбоку насекомоядной пятнистой летучей мыши (Euderma maculatum) в Нью-Мексико Автор: Пол Крайан, Геологическая служба США Источник: commons.wikimedia.org

Учёные изучили генетический материал 121 пятнистой ушастой летучей мыши (Euderma maculatum). Среди образцов были современные животные, музейные экземпляры и останки из аризонской пещеры возрастом до 2100 лет. Пять из шести древних мышей имели тот же вариант материнской ДНК, который обнаружили у современных обитателей пещеры. Это указывает на длительную генетическую преемственность местной популяции.

Работа также выявила различия между регионами. Наибольшее генетическое разнообразие обнаружили у летучих мышей юго-запада США, тогда как северные популяции оказались генетически менее разнообразными и потенциально более уязвимыми к изменениям окружающей среды. Результаты помогут определить, какие группы животных особенно важно сохранять.

Интерес к этому виду связан и с тем, насколько трудно его изучать. Пятнистые ушастые летучие мыши обычно не собираются в крупные колонии, поэтому встречаются реже, чем можно было бы ожидать от их реальной численности. В музейных коллекциях по всему миру насчитывается всего около 95 экземпляров, хотя оценки общей популяции варьируются от 2500 до 100 000 особей.

Источник: iflscience