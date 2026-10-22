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Эксперимент Амстердамского университета показал, что массовое соблюдение социальных норм стремительно сменяется всеобщим неповиновением, если люди видят, как окружающие пренебрегают правилами ради собственной выгоды. Результаты исследования под руководством Лукаса Моллемана опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые задались целью выяснить, заставляет ли вид чужого нарушения подражать такому поведению или заходить еще дальше. Исследование проводилось незадолго до президентских выборов в США 2024 года. Для участия в онлайн-тестировании были набраны 750 американцев, разделенных примерно поровну на сторонников Республиканской и Демократической партий.

В ходе задания участникам показывали на экране анимированную «падающую звезду», пролетающую над рядом из 100 квадратов. Базовое правило требовало нажать на квадрат, светившийся ярче остальных, за что выплачивалось реальное денежное вознаграждение. Однако система финансовых стимулов была устроена так, что игроки получали больше денег, выбирая квадраты правее правильного ответа (максимально до 1,30 доллара за самый крайний правый квадрат), и меньше — за квадраты левее.

Анализ данных показал, что почти четверть первоначальных решений (23%) сразу были связаны с прямым нарушением правила ради увеличения заработка. На следующих этапах эксперимента участникам начали демонстрировать информацию о выборе предыдущих игроков, а также их политической принадлежности.

Схема экспериментального задания и основные результаты. Автор: Лукас Моллеман Источник: phys.org

Выяснилось, что наблюдение за честным поведением практически не стимулировало соблюдение правил. В то же время демонстрация чужих нарушений запускала цепную реакцию. Видя даже незначительные отступления от установленных норм, другие участники начинали их копировать. Более того, часть людей переходила к сознательной эскалации: увидев чужое нарушение, они отступали от правил еще сильнее для максимизации собственной прибыли.

Эксперимент также выявил влияние социальной близости на принимаемые решения. Участники гораздо активнее копировали и усугубляли плохое поведение, если видели, что правила проигнорировал сторонник их собственной политической партии. Кроме того, 4,2% участников не ограничились копированием чужого действия, а совершили еще более масштабное нарушение, чем увиденное. Компьютерные симуляции на базе цифровых моделей подтвердили, что даже столь малая доля склонных к эскалации лиц способна полностью разрушить соблюдение норм в коллективе из 100 человек.

Авторы научной работы констатируют, что действия небольшого числа людей, открыто нарушающих правила, устраняют психологические барьеры у всей группы. В результате подобные инциденты способны быстро разрушить общую дисциплину, приводя к коллективному отказу от соблюдения стандартов поведения.

Источник: theguardian.com