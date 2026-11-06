Вольфрам для термоядерного реактора напечатали на 3D-принтере: детали выдержали 74 плазменных разряда

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| Новость | Наука и космос

Полноразмерные элементы из вольфрама, изготовленные методом 3D-печати, выдержали 74 воздействия раскалённой плазмы в американской термоядерной установке DIII-D. Испытания показали, что напечатанные детали способны работать в одной из самых нагруженных областей реактора — диверторе, через который отводятся частицы и тепло из плазмы.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Эксперимент продолжался три дня. Во время наиболее интенсивных режимов суммарное время непосредственного контакта деталей с плазмой составило около четырёх минут. Дополнительным испытанием стал случайный выброс расплавленного металла от соседней традиционной детали: вольфрамовые образцы сохранили целостность и не получили видимых повреждений.

Испытания прошли на установке DIII-D, которой управляет General Atomics для Министерства энергетики США. Работу выполнила совместная группа Университета штата Северная Каролина (NC State), Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL) и японской компании JEOL. Размеры готовых элементов составили около 136 x 143 мм при толщине 20 мм. Ранее исследователям удавалось печатать лишь небольшие образцы диаметром около 50 мм.

Для производства применили электронно-лучевую порошковую плавку (EB-PBF). Электронный луч последовательно расплавляет слои вольфрамового порошка в вакуумной камере, одновременно поддерживая температуру окружающего материала выше 1400 °C. Это принципиально важно: при охлаждении примерно ниже 200-600 °C вольфрам становится хрупким и склонен к растрескиванию.

Теперь изготовленные элементы проходят дополнительное обследование и анализ износа. Полученные данные помогут оценить пригодность технологии для изготовления защитных компонентов будущих термоядерных установок, включая ITER.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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