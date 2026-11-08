Летучие вещества на межзвёздной комете 3I/Atlas позволяют получить данные о водяном льде в других галактиках

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Комета 3I/Atlas стала лишь третьим известным межзвездным объектом, посетившим нашу Солнечную систему. Небесное тело, открытое в 2025 году, дает ученым уникальную возможность заглянуть в другие галактики и узнать об их происхождении. К числу многочисленных работ, посвященных 3I/Atlas, добавилось еще одно исследование. В нем изучаются свойства водяного льда, присутствующего на этой межзвездной комете.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Результаты исследования позволяют получить сведения о водяном льде в других галактиках — для этого ученые сравнили 3I/Atlas с ледяными объектами нашей Солнечной системы. Работа, проведенная под руководством Юго-западного исследовательского института (SwRI, штат Техас, США), была опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследовательская группа использовала данные, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Ученые сопоставили три серии наблюдений, проведенных телескопом в период с августа 2025 года по апрель 2026 года — то есть до и после прохождения кометой 3I/Atlas перигелия. Своего ближайшего к Солнцу положения комета достигла 29 октября 2025 года.

Под воздействием солнечного тепла комета начала выделять вещество, образовавшее кому — облако из газов, пыли и ледяных частиц. Их состав удалось проанализировать с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона, установленного на телескопе «Джеймс Уэбб». Эти данные позволяют сделать выводы об условиях, в которых сформировалась комета.

Спектральный анализ комы выявил интенсивное поглощение света на длине волны 3,0 микрометра, что указывает на присутствие водяного льда. Однако на длинах волн 1,5 и 2,0 микрометра сигналы оказались слабыми или вовсе отсутствовали, что нехарактерно для водяного льда.

Исследователи сравнили полученные результаты измерений с теоретическими моделями рассеяния света частицами различных размеров. При этом выяснилось, что ледяные частицы, сильно смешанные с пылью, наиболее похожи на те, что присутствуют в коме кометы 3I/Atlas.

Ученые пришли к выводу, что характеристики водяного льда в составе межзвездной кометы определяются не размером ледяных частиц, а степенью их смешанности с пылью.

«Размер частиц 3I/Atlas примерно такой же, как у частиц в кометах нашей Солнечной системы, — отметила ведущий автор исследования Сильвия Протопапа в сообщении Юго-западного исследовательского института (SwRI). — Однако их, по-видимому, отличает количество пыли, примешанной ко льду».

Таким образом, 3I/Atlas отличается от комет нашей Солнечной системы: ледяные частицы в составе последних гораздо чище. Однако, когда исследователи сравнили частицы 3I/Atlas с частицами небесных тел, находящихся за орбитой Нептуна, картина изменилась: обнаружилось значительное сходство с межзвездным объектом.

Это указывает на то, что ледяные «строительные блоки» планет — как в нашей системе, так и вокруг других звезд — могут быть представлены крошечными, микронными зернами льда, варьирующимися от относительно чистого льда до льда, смешанного с пылью. 3I/Atlas находится на «самом пыльном» краю этого спектра.

Транснептуновые объекты, расположенные на окраине Солнечной системы, считаются «вестниками» ранних этапов существования нашей системы. В них сохранилось множество компонентов, относящихся к той далёкой эпохе.

Поскольку объект 3I/Atlas схож с ними по содержанию водяного льда, это, как отмечается в исследовании, может указывать на то, что «физическая форма водяного льда определяется ещё на ранних стадиях в протопланетных дисках и — по крайней мере частично — сохраняется в формирующихся там ледяных телах».

Источник: Astrophysical Journal Letters

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Автор avia_news Рейтинг +1.10
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