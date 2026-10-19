Учёные из Стэнфордского университета обнаружили способ ускорить восстановление кораллов, которые теряют окраску и оказываются на грани гибели из-за перегрева океана. В лабораторном эксперименте все пять обесцвеченных фрагментов, соприкасавшихся со здоровыми генетически идентичными кораллами, полностью восстановились за семь недель. Фрагменты, которые находились рядом, но не касались друг друга, погибли.

Механизм связан с передачей полезных водорослей, живущих внутри тканей кораллов и обеспечивающих их значительной частью энергии. При контакте ткани генетически идентичных фрагментов соединялись, образуя каналы для обмена веществами. Перенос водорослей исследователи зафиксировали уже через три дня, а в некоторых случаях для запуска восстановления хватало пяти дней контакта.

После попадания в повреждённые ткани водоросли быстро размножались. На второй неделе эксперимента их количество удваивалось примерно каждые четыре дня — приблизительно в десять раз быстрее, чем наблюдается у диких кораллов. Даже после разъединения фрагменты продолжали восстанавливаться и достигали полного выздоровления в те же семь недель.

Открытие может помочь спасать коралловые рифы после морских волн жары, которые нарушают симбиоз кораллов с водорослями. Однако непосредственно применять метод в масштабах целых рифов пока сложно: каждому повреждённому кораллу потребуется здоровый генетически совместимый партнёр. Следующий этап исследований — найти способ доставлять полезные водоросли в повреждённые ткани без необходимости физического контакта между кораллами.

Источник: sciencedaily