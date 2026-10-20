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Ученые из Сиднейского университета установили, что ульи медоносных пчел функционируют не только как гнездо и хранилище припасов, но и как скоординированная «живая иммунная система». Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале ISME Communications, колония пчел защищает потомство и запасы корма от патогенов с помощью строго структурированного распределения строительных материалов с антимикробными свойствами.

Команда биологов под руководством доктора Кении Фернандес изучила 24 семьи европейской медоносной пчелы (Apis mellifera) на пяти пасеках колледжа Токал в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Специалисты изучили мед, прополис, воск, пергу и свежую пыльцу, а также ткани тела, железистые секреты и микробиом кишечника пчел-кормилиц и сборщиц. Для анализа ученые применили ДНК-секвенирование бактериальных и грибных сообществ, спектроскопию ядерного магнитного резонанса и лабораторные тесты на подавление патогенов.

Результаты показали, что антимикробные барьеры размещены в улье по четкому зональному принципу. На внешней периферии и в щелях гнезда насекомые наносят прополис — растительную смолу с высокой концентрацией флавоноидов, действующую как антисептик широкого спектра. В сотах со зрелым медом защиту обеспечивают перекись водорода и фенольные соединения. Переработанная пыльца подавляет гнилостные микроорганизмы за счет накопления короткоцепочечных органических кислот. В центральной зоне расплода защита носит направленный характер: восковые соты и покровные ткани пчел фильтруют опасные микробы, сохраняя полезную симбиотическую микрофлору.

Исследование также выявило прямую зависимость химической защиты улья от состояния окружающей экосистемы. Ключевым фактором активности антимикробных соединений оказалось географическое положение пасеки, а не история болезней колонии. Ульи, находившиеся рядом с богатой дикорастущей флорой, обладали более мощными защитными свойствами, чем семьи возле сельскохозяйственных монокультур. По заключению ученых, сохранение природного ландшафта необходимо для поддержания естественного иммунитета медоносных пчел.

Источник: sydney.edu.au