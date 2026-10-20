Внутри пчелиных ульев биологи выявили многоуровневую защиту от инфекций

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Ученые из Сиднейского университета установили, что ульи медоносных пчел функционируют не только как гнездо и хранилище припасов, но и как скоординированная «живая иммунная система». Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале ISME Communications, колония пчел защищает потомство и запасы корма от патогенов с помощью строго структурированного распределения строительных материалов с антимикробными свойствами.

Автор: Simon Kadula Источник: unsplash.com

Команда биологов под руководством доктора Кении Фернандес изучила 24 семьи европейской медоносной пчелы (Apis mellifera) на пяти пасеках колледжа Токал в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Специалисты изучили мед, прополис, воск, пергу и свежую пыльцу, а также ткани тела, железистые секреты и микробиом кишечника пчел-кормилиц и сборщиц. Для анализа ученые применили ДНК-секвенирование бактериальных и грибных сообществ, спектроскопию ядерного магнитного резонанса и лабораторные тесты на подавление патогенов.

Результаты показали, что антимикробные барьеры размещены в улье по четкому зональному принципу. На внешней периферии и в щелях гнезда насекомые наносят прополис — растительную смолу с высокой концентрацией флавоноидов, действующую как антисептик широкого спектра. В сотах со зрелым медом защиту обеспечивают перекись водорода и фенольные соединения. Переработанная пыльца подавляет гнилостные микроорганизмы за счет накопления короткоцепочечных органических кислот. В центральной зоне расплода защита носит направленный характер: восковые соты и покровные ткани пчел фильтруют опасные микробы, сохраняя полезную симбиотическую микрофлору.

Автор: Meggyn Pomerleau Источник: unsplash.com

Исследование также выявило прямую зависимость химической защиты улья от состояния окружающей экосистемы. Ключевым фактором активности антимикробных соединений оказалось географическое положение пасеки, а не история болезней колонии. Ульи, находившиеся рядом с богатой дикорастущей флорой, обладали более мощными защитными свойствами, чем семьи возле сельскохозяйственных монокультур. По заключению ученых, сохранение природного ландшафта необходимо для поддержания естественного иммунитета медоносных пчел.

Источник: sydney.edu.au

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