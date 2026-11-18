На юго-западе Саудовской Аравии в ходе недавней аэрофотосъемки был зафиксирован комплекс переплетенных кольцевых сооружений из вулканического камня, возраст и предназначение которых пока не установлены археологами.

Об обнаружении необычных объектов сообщило Саудовское информационное агентство (SPA). Каменные структуры находятся в районе побережья Красного моря в долине Хали мухафазы Аль-Кунфудха (провинция Мекка). Конструкции представляют собой круги и спирали различного диаметра, выложенные из местной вулканической породы на участке с неоднородным цветом грунта. Часть колец пересекается между собой или вписана в более крупные окружности, образуя на поверхности земли сложную геометрическую систему. Из-за использования местной породы сооружения сливаются с окружающим каменистым рельефом и практически неразличимы при наблюдении с земли, однако их структура четко просматривается с воздуха.

По данным саудовского историка и исследователя Мохаммеда Хурайса аль-Мархаби, геометрия объектов, регулярность их пересечений и точность укладки указывают на искусственное происхождение комплекса и наличие инженерного расчета, исключая вероятность случайного скопления валунов. Эксперт сообщил агентству SPA, что планировка объектов не соответствует архитектуре древних жилых поселений или погребальных курганов. В качестве рабочей гипотезы аль-Мархаби выдвинул версию о математическом, метеорологическом или астрономическом назначении памятника: каменные ориентиры могли использоваться древними жителями для отслеживания движения небесных тел (Солнца, Луны и звезд), фиксации погодных циклов и ведения сезонных календарей.

Долина Хали, исторически известная как Хали Ибн Якуб или Аль-Коуз, отличается плодородными почвами, длительной историей оседлого земледелия и давними связями с Меккой. Местное население традиционно опиралось на астрономические и сезонные наблюдения для организации сельскохозяйственных работ. О высокой плотности древнего заселения этой территории свидетельствует также расположенный в данной мухафазе некрополь Коуз аш-Шахид площадью более 250 тысяч квадратных метров.

Археологические раскопки и инструментальное датирование объектов в Хали пока не проводились, создатели сооружений остаются неизвестными. Специалисты указывают на необходимость проведения профильных полевых исследований для верификации выдвинутых гипотез. Обнаруженный комплекс пополнил реестр древних каменных структур Аравийского полуострова, различающихся по своей типологии. Обнаруженные ранее на северо-западе страны в оазисе Аль-Ула неолитические каменные круги VI-V тысячелетий до нашей эры были идентифицированы Королевской комиссией в июле 2024 года как фундаменты жилых построек с деревянными опорами, тогда как конфигурация объектов в Аль-Кунфудхе указывает на иную функциональную принадлежность.

Источник: arabnews.com