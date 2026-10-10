Марсоход NASA Curiosity запечатлел скалистые гряды, которые ветер формировал на протяжении миллиардов лет. Панорама показывает, как первые лучи солнца освещают удалённые утёсы на склонах горы «Шарп». Снимок интересен не только необычным освещением: он позволяет рассмотреть геологические образования, к которым исследователи рассчитывают добраться для изучения вблизи.

Снимок сделан 11 августа 2026 года, на 4982-й марсианский день работы миссии, с помощью камеры Mastcam. Панораму собрали из шести отдельных изображений. На момент съёмки местное марсианское время составляло около 8:30 утра. Солнце уже поднялось над горизонтом и осветило скалы, известные как ярданги, — вытянутые гряды, возникшие в результате ветровой эрозии.

Учёные предполагают, что исходный материал этих пород представлял собой принесённый ветром песок или вулканический пепел. Со временем осадки затвердели, а ветер придал им характерные формы. Геологический слой простирается примерно на 16 км в северо-западной части горы Шарп и, по оценкам исследователей, сформировался около 3 млрд лет назад. При этом он отличается от последовательности слоёв, из которых состоит основная часть горы.

Curiosity исследует гору Шарп с 2014 года. Она возвышается примерно на 5 км над дном кратера Гейл, где марсоход приземлился в 2012 году. Добраться до района ярдангов аппарат, согласно планам миссии, должен в 2027-2028 годах. Изучение пород поможет уточнить историю формирования горы и условия, в которых менялась поверхность древнего Марса.

Источник: space.com