Вечная мерзлота теряет устойчивость: в Канаде обнаружили более 150 необычных оползней

Изменение климата провоцирует оползни в канадской вечной мерзлоте, где со склонов срываются огромные ледяные блоки размером с жилой дом. Эти процессы показывают, как потепление способно менять арктические ландшафты и ускорять разрушение грунта, который прежде оставался замёрзшим на протяжении многих лет.

Оползни возникают, когда оттаивание мерзлоты ослабляет склоны и лишает их устойчивости. Лёд, который раньше скреплял грунт, перестаёт выполнять роль естественного связующего материала. В результате крупные массивы земли и льда могут отделяться от склона и перемещаться вниз.

Подобные процессы важны не только для канадской Арктики. Разрушение вечной мерзлоты меняет рельеф, влияет на устойчивость поверхности и может затрагивать инфраструктуру в северных регионах. Наблюдения за такими оползнями также помогают оценивать возможные последствия дальнейшего потепления климата.

В канадской вечной мерзлоте обнаружили новый тип оползней, при котором целые пласты замёрзшего грунта срываются со склонов и перемещаются вниз огромными блоками. В двух изученных случаях объём сместившегося материала достиг 18 млн и 4,5 млн м³, а отдельные ледяные глыбы поднимались на 10 м — примерно с двухэтажный дом. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи изучили оползни в долинах рек Джонсон и Редстоун на Северо-Западных территориях Канады. Первый произошёл в 2017 году и переместил 18 млн м³ грунта и горных пород, второй — в 2018 году, его объём составил 4,5 млн м³. Длина следа меньшего оползня достигла 1,2 км, а более крупного — 3,2 км. Учёные выделили этот механизм в отдельный тип — permafrost detachment slides, то есть оползни с отрывом массива вечной мерзлоты.

Причина связана не только с повышением температуры воздуха. В регионе вечная мерзлота с 1980 года нагревается примерно на 0,3 °C за десятилетие, а лесные пожары способны ускорять прогрев грунта на глубине. После появления трещин вода и тепло проникают внутрь мерзлоты, постепенно оттаивая её нижнюю часть. В итоге целый замёрзший пласт теряет опору и соскальзывает вниз, сохраняя крупные блоки льдистого грунта вместо того, чтобы превращаться в обычную грязевую массу.

Исследователи насчитали в регионе более 150 подобных оползней. Некоторые из них перекрыли речные русла, образовав новые озёра, и вызвали перенос больших объёмов осадков вниз по течению. Учёные считают, что этот механизм может проявляться и в других районах Канады и Аляски, где вечная мерзлота залегает на глубине 20-40 м, особенно по мере усиления лесных пожаров и потепления.

Источник: livescience