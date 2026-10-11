В задней части глаза нашли неизвестный механизм оттока жидкости, который искали десятилетиями
Учёные обнаружили ранее неизвестный путь оттока жидкости из задней части глаза, который может объяснить, как ткани сетчатки избавляются от продуктов обмена. Исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Торонто выявили у мышей лимфатические сосуды в сосудистой оболочке глаза. Открытый механизм получил название POLO — задний лимфатический отток глаза.
Чтобы проследить движение жидкости, исследователи использовали магнитно-резонансную томографию, ближнюю инфракрасную визуализацию и микроскопию. В пространство у задней стенки глаза вводили флуоресцентные маркеры, за перемещением которых можно было наблюдать. В течение нескольких минут маркеры достигали близлежащих лимфатических узлов. Это указывает на существование прямого пути, по которому жидкость покидает область за сетчаткой и поступает в лимфатическую систему.
Открытие пересматривает представления о строении глаза: более ста лет считалось, что в нём нет лимфатических путей, аналогичных тем, которые есть в большинстве других органов. В 2009 году исследователи описали связанный с лимфатической системой путь оттока в передней части глаза, но механизм удаления жидкости из задней области оставался недостаточно изученным. Сетчатка активно расходует энергию, поэтому в её тканях постоянно образуются продукты обмена, которые необходимо удалять.
Новый механизм может помочь в изучении глаукомы, возрастной макулярной дегенерации и других заболеваний, связанных с повреждением тканей глаза. Учёным предстоит выяснить, работает ли этот путь у человека, как он меняется при заболеваниях и можно ли безопасно усилить отток жидкости. Пока речь идёт о потенциальной мишени для будущих методов лечения, а не о готовой терапии.
Источник: sciencedaily
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