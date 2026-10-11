Учёные обнаружили ранее неизвестный путь оттока жидкости из задней части глаза, который может объяснить, как ткани сетчатки избавляются от продуктов обмена. Исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Торонто выявили у мышей лимфатические сосуды в сосудистой оболочке глаза. Открытый механизм получил название POLO — задний лимфатический отток глаза.

Чтобы проследить движение жидкости, исследователи использовали магнитно-резонансную томографию, ближнюю инфракрасную визуализацию и микроскопию. В пространство у задней стенки глаза вводили флуоресцентные маркеры, за перемещением которых можно было наблюдать. В течение нескольких минут маркеры достигали близлежащих лимфатических узлов. Это указывает на существование прямого пути, по которому жидкость покидает область за сетчаткой и поступает в лимфатическую систему.

Открытие пересматривает представления о строении глаза: более ста лет считалось, что в нём нет лимфатических путей, аналогичных тем, которые есть в большинстве других органов. В 2009 году исследователи описали связанный с лимфатической системой путь оттока в передней части глаза, но механизм удаления жидкости из задней области оставался недостаточно изученным. Сетчатка активно расходует энергию, поэтому в её тканях постоянно образуются продукты обмена, которые необходимо удалять.

Новый механизм может помочь в изучении глаукомы, возрастной макулярной дегенерации и других заболеваний, связанных с повреждением тканей глаза. Учёным предстоит выяснить, работает ли этот путь у человека, как он меняется при заболеваниях и можно ли безопасно усилить отток жидкости. Пока речь идёт о потенциальной мишени для будущих методов лечения, а не о готовой терапии.

Источник: sciencedaily