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Исследовательская лаборатория США (Air Force Research Laboratory, AFRL) изучает возможность использования крупных ракет-носителей для оперативной доставки грузов в любую точку земного шара.

В качестве груза выступал контейнер «Agile Cargo Pod» с размещенным внутри комплектом для выживания Автор: AFRL Источник: www.afrl.af.mil

20 октября AFRL воспользовалась коммерческим рейсом ракеты Falcon 9 компании SpaceX, чтобы протестировать доставку грузов посредством ракеты. Миссия Bandwagon-5 стартовала с базы Космических сил США на мысе Канаверал.

Для доставки тестового груза — комплекта для выживания, включающего радиостанции, спутниковый трекер (SATCOM), аккумуляторы, установку для опреснения воды методом обратного осмоса и медицинское оборудование для экстренных случаев — была использована капсула Starfall компании SpaceX. По данным SpaceX, она была отделена от верхней ступени ракеты через 2 часа 48 минут после старта, став последней выведенной на орбиту полезной нагрузкой.

Это был второй полет капсулы Starfall (первый состоялся в июне). Она была оснащена датчиками и приборами для измерения температуры, ударных нагрузок и вибраций, воздействующих на груз. Комплект для выживания был упакован в несколько специальных контейнеров, разработанных AFRL и получивших название «Agile Cargo Pod». Ярко-красные контейнеры были оснащены датчиками внешней среды, отслеживавшими состояние полезной нагрузки во время запуска и возвращения в атмосферу. Особое внимание при этом уделялось электронному оборудованию.

AFRL также изучала возможность размещения в капсуле Starfall 20-местного спасательного плота UNI-PAC-III — с прицелом на его транспортировку в качестве груза в ходе одного из будущих испытательных полетов.

О результатах первого испытания в AFRL не сообщили. В целом же, по оценке лаборатории, ракеты-носители обладают преимуществом в виде значительной общей грузоподъемности — до нескольких десятков тонн за один пуск.

AFRL планирует продолжить испытания по доставке грузов с помощью ракет. По заявлению лаборатории, она сотрудничает с рядом коммерческих компаний — помимо SpaceX, в их число входят Blue Origin, Rocket Lab, Sierra Space, Anduril, Inversion Space и Outpost Space. Кроме того, рассматриваются возможности привлечения коммерческих инвестиций в ракеты-носители и создание коммерческих возвращаемых капсул, предназначенных, в частности, для организации производства в космическом пространстве.

Источник: AFRL