Известняк, из которого тысячелетия назад был вытесан Большой Сфинкс, раскрыл еще один доисторический секрет: палеонтологи идентифицировали новый вымерший вид крокодилов эоценовой эпохи — Herugavialis cairensis. Останки древнего родственника современных гавиалов возрастом 45 миллионов лет покоились в том же каменном пласте, что и знаменитый монумент в Гизе. Описание находки исследователи представили на страницах научного издания Royal Society Open Science.

Художественная реконструкция вымершего крокодила Herugavialis cairensis. На заднем плане — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс, напоминающие об эпохе и египетских известняковых карьерах, где были найдены окаменелости этой древней рептилии. Автор: Карим Занати Источник: phys.org

Череп животного был извлечён из пород формации Мокаттам около века назад и числился в коллекции под прежним определением. Возраст формации составляет около 45 миллионов лет (средний эоцен). Известняк этой формации использовали при строительстве Большого Сфинкса и пирамид Гизы.

Авторы повторно изучили находку с помощью компьютерной томографии и сравнительного анализа. Оказалось, что строение черепа отличается от Tomistoma schlegelii, к которой образец относили ранее. Ископаемое отнесли к гавиалоидам, группе длиннорылых крокодилов, и выделили в новый род и вид. По словам одного из авторов работы, Бёрка из Шведского музея естественной истории, среди известных гавиалоидов Африки и Средиземноморья близких родственников у Herugavialis не обнаружено.

Название связано с несколькими обстоятельствами. Родовое имя отсылает к египетскому богу Херу (Гору), который, как предполагается, мог послужить прообразом Сфинкса. Видовое, cairensis, указывает на Каир. Кроме того, у черепа отсутствует кончик морды, а у Сфинкса отсутствует нос. Как сообщил соруководитель исследования, профессор Университетского колледжа Лондона Филип Мэннион, именно это совпадение повлияло на выбор имени.

Реконструкция H. cairenis в мелководной морской среде. Автор: Адель Ли Источник: www.discoverwildlife.com

У Herugavialis была длинная узкая морда с острыми зубами, как у современного индийского гавиала. Ученые предполагают, что он питался рыбой: в формации Мокаттам сохранилось множество ископаемых остатков рыб. Животное обитало на мелководье океана Тетис, который в ту эпоху покрывал север Египта. Там же жили как минимум два других вида гавиалоидов.

Ископаемая летопись гавиалоидов охватывает более 100 миллионов лет, а в прошлом они были распространены почти по всему миру. В настоящее время гавиалы сохранились только на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии.

Источник: discoverwildlife.com