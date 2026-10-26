В Перу обнаружили элитное захоронение ребенка культуры Моче с уникальными артефактами

На севере Перу археологи обнаружили захоронение ребенка из знатного рода доинкской культуры Моче возрастом около 1400-1500 лет. Внутри гробницы находились 32 керамических предмета и металлические изделия. Открытие сделали специалисты проекта «Уакас-де-Моче» при Национальном университете Трухильо во время раскопок у подножия храма Уака-де-ла-Луна в регионе Ла-Либертад.

Деталь археологического раскопа: детское погребение, в котором были найдены два керамических артефакта с изображением пленённых воинов, обречённых на ритуальное жертвоприношение. Автор: UNT Источник: www.livescience.com

Гробница расположена на погребальной платформе Уле рядом со «Двором змей». Камера имеет закрытую конструкцию, типичную для архитектуры Моче: ее длина и глубина составляют по 1,2 метра, а ширина — 70 сантиметров. По словам директора проекта Карлоса Ренгифо-Чунги, внутри находился небольшой скелет ребенка возрастом не более двух лет. Пол погребенного пока не установлен. Ранее на платформе Уле находили могилы взрослых людей высокого ранга, а присутствие здесь детского захоронения с обширным инвентарем указывает на то, что статус в поздний период общества Моче мог передаваться по наследству с рождения.

Среди 32 керамических сосудов и блюд выделяются два изделия в виде пленников с веревками на шее и скульптура божества, сочетающего черты человека и птицы. Как сообщил Карлос Ренгифо-Чунга изданию Live Science, фигурки пленников соотносятся с «ритуалом битвы». В традиции Моче воины сходились в поединке, после чего проигравшего лишали одежды и оружия, связывали веревкой за шею и приносили в жертву. Один из таких сосудов представляет собой декорированную керамическую форму для отливки изделий. Включение атрибутов взрослых воинских ритуалов в детскую могилу зафиксировано на этом памятнике впервые.

Другой сосуд изображает человеческое тело с птичьими крыльями и хвостом. Фигура держит в одной руке квадратный щит, а в другой — кубок, в окружении двух птицеподобных помощников в церемониальных одеяниях. Ученые выясняют, является ли этот персонаж новым божеством пантеона Моче или одной из форм трансформации уже известного бога.

По данным агентства Andina и археолога Энрике Савалеты, в могиле также нашли бутыль с изображением прибрежной лагуны, отделенной от моря песчаной косой. На ней вылеплены птицы, рыбы и две лягушки, символизировавшие влажность и приближение дождей. Еще один сосуд украшен головным убором с мордой и когтями кошачьего хищника, перьями и щитом воина. Вокруг черепа ребенка сохранились остатки медной маски, а у костей стоп — еще один металлический предмет. Сейчас артефакты переданы на консервацию в музей Сантьяго Уседы Кастильо.

Источник: andina.pe