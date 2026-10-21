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Палеонтологи из Китайской академии наук и Университета Валенсии обнаружили останки гигантского шестиногого хищника, обитавшего на северо-востоке Китая около 165 миллионов лет назад.

Палеоэкологическая реконструкция Sinojapyx giganteus. Автор: Yehao Wang Источник: english.nigpas.cas.cn

Новый вид получил название Sinojapyx giganteus. Описание находки, обнаруженной в отложениях биоты Даохугоу, опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Данный организм относится к отряду двухвосток (Diplura) — группе, не относящихся к насекомым, шестиногих животных. Для классификации этого экземпляра палеонтологи выделили новое семейство Sinojapygidae.

Длина тела Sinojapyx giganteus превышала 5 сантиметров, что больше размеров большинства современных двухвосток, варьирующихся от 2 до 10 миллиметров. Животное обладало развитыми челюстями и симметричными клешневидными церками на конце брюшка. Анатомия придатков указывает на то, что данный вид являлся апексным хищником почвенной пищевой цепи в лесных экосистемах среднеюрской эпохи. Он обитал во влажной лесной подстилке, охотясь на мелких беспозвоночных. В современных экосистемах аналогичную экологическую нишу занимают скорпионы и хищные многоножки.

До этого открытия древнейшими достоверными останками двухвосток считались окаменелости из раннего мелового периода, найденные на территории Бразилии. Sinojapyx giganteus предоставляет палеонтологам факты о строении ротовых аппаратов ранних гексапод и заполняет крупный пробел в палеонтологической летописи членистоногих.

Общая морфология Sinojapyx giganteus. Автор: Yehao Wang Источник: english.nigpas.cas.cn

В отличие от современных двухвосток, ногохвосток и бессяжковых, чьи челюсти скрыты внутри головной капсулы (энтогнатия), у Sinojapyx giganteus ротовые придатки были наружными и открытыми (эктогнатия). Ранее в систематике предполагалось, что скрытые челюсти были общей предковой чертой всех не-насекомых шестиногих, из-за чего их объединяли в единый класс скрыточелюстных (Entognatha). Наличие открытых челюстей у обнаруженного юрского вида констатирует, что эктогнатия является изначальным состоянием для всей группы. Скрытое расположение челюстей, согласно выводам ученых, развивалось у разных линий гексапод независимо друг от друга как минимум три раза.

Клешневидные церки хищника не имели внутренних зубцов, присутствующих у современных представителей группы Japygoidea. Это демонстрирует переходную стадию развития ловчих придатков, которые позже видоизменились в специализированные анатомические инструменты для захвата добычи.

Источник: nigpas.cas.cn