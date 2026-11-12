В Казахстане нашли золотого медведя возрастом 2200 лет и необычное захоронение семи человек

Археологи обнаружили в Алматы золотую фигурку медведя возрастом около 2200 лет, пережившую разграбление древнего кургана. Но не менее неожиданной находкой стали человеческие останки: предварительно, в одном захоронении могли покоиться сразу семь человек, хотя курганы сопоставимого размера обычно предназначались для одного-двух умерших.

Находку сделали при раскопках могильника Карагайлы в Наурызбайском районе Алматы. Курган относится к сакскому периоду раннего железного века и датируется IV—III вв. еками до нашей эры. Его диаметр составляет 25-26 метров, а высота достигает примерно 2,5 метра. Археологи обнаружили останки четырёх взрослых и трёх детей, однако точное число погребённых ещё предстоит установить.

Золотая фигурка изображает медведя, стоящего на задних лапах и удерживающего передними небольшой сосуд. Изделие отлито из золота, а отверстия в основании указывают на то, что украшение могли пришивать к головному убору. Подобные зооморфные элементы известны по другим сакским памятникам, однако золотого медведя такого типа в Казахстане прежде не находили. Например, в убранстве знаменитого «Золотого человека» обнаружили золотое украшение в виде барана, а на другом алматинском могильнике нашли фигурку барса.

Курган успели разграбить ещё в древности: об этом свидетельствуют трёхметровая грабительская яма и разбросанные фрагменты сакской керамики. Тем не менее часть предметов и человеческие останки сохранились. Сейчас исследователи готовят дополнительные анализы с участием антропологов, чтобы установить точное количество погребённых и обстоятельства захоронения. После завершения исследований наиболее ценные находки планируют выставить в Музее Алматы.

Источник: livescience