Астрофизики Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Университета Мэриленда в округе Балтимор с помощью космической рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра» доказали существование двух активно аккрецирующих сверхмассивных черных дыр в системе MG B2016+112. Объекты расположены на красном смещении z = 3,273 (эпоха через 2 миллиарда лет после Большого взрыва) и разделены проекционным расстоянием в 175 парсек (570 световых лет), что делает систему самой тесной из подтвержденных пар двойных активных ядер галактик в ранней Вселенной.

Новое исследование под руководством астрофизика Дэниела Шварца, соавторами которого выступили Джулия Сиск-Рейнес и Анна Барнацка, базируется на серии из 10 наблюдений телескопа «Чандра», выполненных с декабря 2023 года по март 2025 года. Суммарное время накопления сигнала составило 175 тысяч секунд (48,6 часа) в энергетическом диапазоне от 0,5 до 7 кэВ. Угловое разрешение обсерватории менее 1 угловой секунды позволило провести раздельный спектральный анализ трех гравитационно-линзированных изображений системы (компоненты A, B и C) с радиусом апертуры 0,9 угловой секунды.

До получения новых спектров астрономы не могли исключить гипотезу, что один из источников представляет собой яркий узел релятивистского джета (выброса плазмы) одиночной черной дыры, усиленный гравитационной линзой в 350 раз при пересечении каустики. Спектральный анализ 2026 года зафиксировал у спорного объекта сильное внутреннее рентгеновское поглощение с плотностью столба водорода свыше 4 x 10²² атомов на см² (при статистической значимости 3σ). Такое поглощение формируется газопылевым тором в радиусе менее 10 парсек от горизонта событий, что исключает природу открытого джета и доказывает статус второго независимого скрытого АЯГ в паре с ранее известным активным ядром II типа.

Методика идентификации близких пар сверхмассивных черных дыр по жесткому рентгеновскому поглощению напрямую пересекается с научными задачами российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», разработанной в НПО им. С. А. Лавочкина при участии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Российский телескоп косого падения ART-XC им. М. Н. Павлинского ведет сканирование неба в жестком диапазоне (4-30 кэВ), который оптимален для регистрации именно таких обскурированных (поглощенных пылью) активных ядер галактик.

На представленных составных снимках запечатлена далёкая система MG B2016+112 — радиогромкий квазар, свет которого расщепляется и усиливается гравитационной линзой. Слева показан кадр в инфракрасном диапазоне, полученный камерой NICMOS орбитального телескопа «Хаббл» (HST). Справа расположено изображение со спектрографа интегрального поля MUSE, работающего на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории. Сопоставление этих оптических и инфракрасных данных помогло учёным детально рассмотреть искажённую гравитацией структуру объекта и подтвердить наличие в нём пары активных сверхмассивных чёрных дыр. Автор: Jianghao Huyan Источник: phys.org

Подтверждение субкилопарсековой пары на z = 3,273 дает астрофизикам из ИКИ РАН, ФИАН и ГАИШ МГУ калибровочный ориентир для оценки частоты слияний галактик на пике их эволюции. По данным авторов работы, теоретические оценки доли двойных АЯГ в сливающихся галактиках ранее варьировались от 1% до 30%, а прямое обнаружение пары на дистанции 175 парсек устанавливает нижний предел времени динамического трения перед слиянием черных дыр и генерацией низкочастотных гравитационных волн.

Следует отметить, что система MG B2016+112 изучается в рентгеновском и радиодиапазонах более 25 лет: сопоставление данных «Чандра» с архивом европейского телескопа XMM-Newton показало стабильность среднего потока излучения на уровне (3,3 +- 0,3) x 14²² эрг/см²/с. В 2019 году наблюдения методом радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (VLBI) выявили два радиоисточника, а в 2021 году команда Дэниела Шварца провела первичную рентгеновскую астрометрию за 7,8 килосекунды, но собранных тогда 24 фотонов оказалось недостаточно для построения спектров поглощения. До публикации сентябрьского препринта 2026 года двойные АЯГ с расстоянием менее 1 килопарсека удавалось достоверно подтвердить только в локальной Вселенной на малых красных смещениях.

Источник: arxiv.org