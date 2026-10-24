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В западной части Австралии находится древняя ударная структура Spider Crater, очертания которой напоминают паука с расходящимися в стороны лапами. Новые спутниковые снимки NASA показывают, как необычно выглядит этот геологический объект с высоты орбиты. Изображение сделано 20 сентября 2026 года прибором OLI на спутнике Landsat 9, созданном совместно NASA и Геологической службой США.

Весь кратер занимает около 13 x 11 км, а центральная структура, похожая на тело паука, простирается примерно на 4 км. Необычный рисунок сформировался после падения метеорита: породы в центре ударной зоны поднялись, а за сотни миллионов лет ветер и вода разрушили окружающие слои. Более устойчивые пласты песчаника сохранились в виде вытянутых гряд — тех самых «лап», благодаря которым кратер получил своё название.

Возраст Spider Crater оценивают в 600-900 млн лет. Его ударное происхождение подтверждают обнаруженные геологами конусы разрушения — характерные структуры в породах, возникающие при мощном ударном воздействии. Спутники Landsat позволяют наблюдать подобные образования в масштабах целых регионов, а также отслежи

Источник: space.com