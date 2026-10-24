В Австралии нашли кратер размером 13 × 11 км, который с орбиты напоминает гигантского паука

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| Новость | Наука и космос

В западной части Австралии находится древняя ударная структура Spider Crater, очертания которой напоминают паука с расходящимися в стороны лапами. Новые спутниковые снимки NASA показывают, как необычно выглядит этот геологический объект с высоты орбиты. Изображение сделано 20 сентября 2026 года прибором OLI на спутнике Landsat 9, созданном совместно NASA и Геологической службой США.

Автор: NASA Earth Observatory Источник: www.space.com

Весь кратер занимает около 13 x 11 км, а центральная структура, похожая на тело паука, простирается примерно на 4 км. Необычный рисунок сформировался после падения метеорита: породы в центре ударной зоны поднялись, а за сотни миллионов лет ветер и вода разрушили окружающие слои. Более устойчивые пласты песчаника сохранились в виде вытянутых гряд — тех самых «лап», благодаря которым кратер получил своё название.

Возраст Spider Crater оценивают в 600-900 млн лет. Его ударное происхождение подтверждают обнаруженные геологами конусы разрушения — характерные структуры в породах, возникающие при мощном ударном воздействии. Спутники Landsat позволяют наблюдать подобные образования в масштабах целых регионов, а также отслежи

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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